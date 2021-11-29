逛日本超市驚見「物價比台灣低」！他嘆：台灣會不會太可憐？

▲旅日台人逛日本超市被低物價嚇壞。（圖／翻攝自PTT）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣近年來「什麼都漲，只有薪水沒漲」，讓民眾深感生活大不易。就有一名在日本工作的台灣網友分享，指當地超市的水果、蔬菜和牛奶價格都比台灣便宜很多，讓他感嘆「台灣會不會太可憐？」引發網友熱議。

一名網在PTT以「日本物價怎麼追得上台灣？？？」為題發文，表示「剛剛去超市買個菜，認真算價錢，發現竟然比台灣便宜了？」他也透露，住家裡附近還有很多更便宜的地方，這間超市算是小貴的了。

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原PO並附上價目，可以看到高麗菜一顆100日圓（約新台幣25元）、草莓一盒298日圓（約新台幣75元）、青森蘋果一顆59日圓（約新台幣15元）、日本牛肉100公克258日圓（約新台幣64元）以及1000毫升牛奶179日圓（約新台幣44元）。這讓他感嘆道，「（台灣）收入不多，消費卻屌打日本？台灣會不會太可憐？」

▲高麗菜換算下來1顆僅台幣25元。（圖／翻攝自PTT）

▲青森蘋果1顆台幣15元。（圖／翻攝自PTT）

女網友看了悲嘆，「台灣只有水果天氣比較多跟好，還有健保，其他日本完盛」、「台灣只剩交通費和醫療費比日本便宜了」、「好便宜ㄛ羨慕」、「台灣一堆代購，就知道台灣物價貴了」、「便宜到靠北」、「生鮮一堆比台灣便宜，車子也比台灣便宜，除了人工交通費貴，其它不會太貴。」

但也有人認為原PO的比較不公平，「日本是貴在水電跟交通費，吃的本來就還好」、「都日本自己產的，當然比較便宜」、「刻意拿一些便宜的來比較，你是想表達啥？」、「日本是貴在人力」「日本物價房價都比台灣便宜，為什麼日本年輕人絕望感比台灣嚴重？」