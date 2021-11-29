台大集體作弊！同校生揭4點「主戰派腦在哪？」　他預言結局笑了

▲台大作弊事件鬧得沸沸揚揚。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台大近日鬧出集體作弊醜聞，幾位學生為了息事寧人，不惜道歉、威脅，甚至喊出100萬封口費。就有同校生針對該事件，提出看法與觀察，同時預言最終結局，感慨「台灣大學就是台灣社會的縮影。」

一名台大生在Dcard發文，寫下關於作弊事件的觀察隨筆，首先他認為，作弊團伙裡面分成鴿派、鷹派，「有些作弊仔希望用錢擺平，有些則反過來威脅舉報人；但老實說，如果有出過社會就會知道，能用錢解決的都是小事，每個人都有個數字，數字是多或少而已。」

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「作弊在明、舉報在暗，主戰派的腦在哪？」學生犀利直說，一直出言挑釁的人，根本連要舉報他們的人是誰都不知道，看起來真的蠻可笑的，完全分不清楚誰是處於被動，「如果我是想用錢擺平的人，看到這樣的隊友真的會中風，要打人、要威脅至少也要知道對象是誰吧？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對於作弊者放話「沒關係，到時候就知道了。」他不禁吐槽，這句話不僅不會讓舉報人害怕，反而更增加對方去舉報的底氣，反正是妳被貼上作弊仔的標籤，她又沒差，種種跡象只顯示妳的「社會化程度非常低落」，同時原po也堅信，會在網路上叫囂的，在現實世界中是最人畜無害的那一群。

台大生接著直呼，「你們有心思討論答案，沒心思『低調地』討論答案；你們有心思討論標準答案，沒心思討論這題『存不存在標準答案』；你們有心思在網路上叫囂，沒心思去想『如何真正處理問題』， 助教也是學生，還真以為他不知道你們在想什麼？沒本事為非作歹，就做個奉公守法的好公民。」

▲某位當事人表示，願意開出「100萬以下」封口費。（圖／翻攝自Dcard）

最後，他也大膽預測結局，就是沒有人會因此被退學，「與其說這是一個預測，不如說是社會現象，台灣大學就是台灣社會的縮影，高高舉起，輕輕放下。如果他們今天真的被退學了，我反而會覺得很吃驚，心想原來這群作弊仔竟然這麼沒權沒勢，搞到自己會被退學。真正的長大，就是把一些病態的社會現象，視為理所當然的常態。」

不過，也有其他同校生笑虧，「拿反串的留言跟文章自嗨成這樣，可撥」、「觀察五：隨作弊仔一起出現的是，被反串文章跟留言釣到，缺乏媒體釋讀的使用者」、「推高高舉起輕輕放下，打賭過一陣子大家忘了瑪莎拉蒂男，他就爽爽付一筆錢沒責任了，台灣就是犯罪天堂，作弊這種芝麻小錯怎麼可能處理」、「那些電影教我的事（X）那些台大教我的事（O）」。

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