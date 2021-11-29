名家書法下殺5折拍賣　執行署台南分署12／7再拍

▲行政執行署台南分署將於12月7日第二次公開拍賣書法名家陳吉山書法1件、落款人張添原書法2件及芙蓉凍石觀音像、巴林雞血石長壽翁戲童各1件，價格下殺5折拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署將於12月7日下午4時聯合拍賣日，在台南分署一樓中庭廣場公第二次公開拍賣書法名家陳吉山書法1件、落款人張添原書法2件及芙蓉凍石觀音像、巴林雞血石長壽翁戲童各1件，自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

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台南分署表示，本次拍賣物係因寵物公司欠繳2014年度營業稅罰鍰，原辦理分期繳納，由黃姓擔保人擔保，因未按期繳期，乃廢止分期繳納，並對擔保人財產執行剩餘款，而擔保人願以個人收藏品供查封拍賣抵償。黃姓擔保人除提供陳吉山書法1件（半開）、落款人張添原書法2件（半開）外，另提供芙蓉凍石觀音像1件（重量：221克、長寬高：11*3*6公分）、巴林雞血石長壽翁戲童1件（重量：332克、長寬高：11*4*4公分）。

5件拍賣物均已於11月2日進行過第一次拍賣，因無人應買而流標，12月7日將進行第二次拍賣，價格直接下殺5折，請有收藏名家書法興趣的民眾把握這次難得機會。台南分署提醒，除陳吉山書法，經洽詢作者本人稱確實為親制外，因未經鑑定，請有意願參加應買的民眾自行評估。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。