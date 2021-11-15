直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣　每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

▲江蘇一處凶宅拍賣前請直播主進行24小時試睡直播。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇蘇州一間凶宅10日進行一場24小時的直播，由當地法院法官與一名直播主進行拍賣前的直播，直播中的特別說明強調，該房屋內曾發生過燒炭自殺的事件。這場24小時「凶宅」直播結束後統計共有5萬多次觀看，然而，由於沒有買家願意在第一輪拍賣中以120萬人民幣（約516萬元新台幣）的價格出價而「流拍」。

《九派新聞》報導，這處房產位於蘇州吳江區，建築面積82.5平方公尺（約24.98坪），起拍價120萬元（人民幣，下同）。蘇州市吳中區法院的法官介紹，房主生前因賭博欠下了一些債務，最終選擇在房屋中燒炭自殺，「該房屋由房主的妻子和小孩繼承，目前也仍在正常居住中。」

在該院法官陪同下擔任這次凶宅24小時「試睡」任務的直播主陽仔表示，「能夠在直播間做這樣一個項目，通過親身體驗告訴網友和粉絲，凶宅不凶，父母也覺得是挺好的一件事。」

據了解，陽仔是一名90後的直播主，簽約拍賣平台已有一年半的時間，此前也有過24小時直播經驗。首次在兇宅直播的陽仔提到，畢竟是第一次接觸這種項目，會有一點忐忑，但隨著直播的開始，這個顧慮就消除了，之前的普通司法拍賣，只需要兩三個小時就會結束，「這次待的時間比較長，帶了睡衣睡袋、洗漱物品，還有啞鈴、唱歌的話筒（麥克風）、遊戲機等。」

與陽仔一起直播的法官強調，「凶宅試睡」直播的目的是為了營造「凶宅不凶」的氛圍，最終流拍除外界對凶宅心存顧慮外，也可能是價格方面也沒有達到預期，「有的法院在處置凶宅時打折力度很大，這次只是按照正常的拍賣流程進行打折。」

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