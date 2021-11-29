歸國7天自主管理未滿就趴趴走？　洪孟楷：一切符合防疫規定

▲洪孟楷澄清自己有遵守防疫規定。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委洪申翰29日指出，國民黨立委洪孟楷回國後未按照規定自主管理，還跑到立法院委員會質詢、開記者會，成為防疫破口，根本是明知故犯，對此，洪孟楷表示，根據衛福部回文，需出席重要公務會議時，只要遵守自主健康管理事項，落實全程配戴醫用口罩，與他人保持社交距離即可，一切合乎相關規定。

洪申翰指出，自己在上周末結束COP26氣候峰會的行程，回國後參加14天的集中檢疫，並且從27日開始7天的自主管理，今早卻驚見跟他一起去英國參加會議的國民黨立委洪孟楷，竟然已經開始去各個委員會質詢，甚至還召開記者會，「這不是明知故犯的防疫破口嗎？」

對此，洪孟楷指出，經過隔離期滿十四天，並三次PCR皆為陰性，依衛福部防疫指引，後續七天自主管理，如無症狀可「正常生活」，唯需全程配戴醫療口罩、並保持社交距離。但禁止參與聚餐、聚會，是以這七天自主管理期間也暫停出席地方活動邀約及行程。

另針對公務開會需求，衛福部則提供回文，需出席重要公務會議，應遵守易主健康管理事項，落實全程配戴醫用口罩，與他人保持社交距離。洪孟楷表示，今日於立法院工作場合，也全程遵守辦理。並且落實量體溫、自主快篩檢驗，皆確認無任何異狀。以最嚴格的標準要求，一切合乎相關規定。

洪孟楷指出，身為區域民意代表，要為民眾發聲、監督，而開會更是立法委員的職責所在；然而防疫相關規範仍會確實遵守，不需扭曲也無需栽贓。尤其在檢疫所十四天感受到第一線護理、公務人員的辛勞，充分配合相關規定，為防疫共同努力。

洪申翰指出，針對自主健康管理期間能不能到立法院，相信洪孟楷也有收到衛福部的公文，自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動。

該公文也提到， 由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議係屬人數較多、較難保持社交距離之類似活動，爰自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議，惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會。