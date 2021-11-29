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台南市消防局穿金戴銀　榮獲國際創新發明競賽殊榮

▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎，消防局運用於改良車庫排廢氣與救災車輛用外接式電源整合系統，目的在於守護消防弟兄工作健康，獲得評審一致肯定穿金戴銀之殊榮。

消防局說，這次競賽共有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等海內外11個國家共同參與，總參賽件數為476件。

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲一再鼓勵與支持公務員，針對工作或設備上突破與創新，運用創新的思惟並參考國內外資訊，以最少的經費成本來創新並有效運用於自身的工作環境，守護消防弟兄安全與健康」，消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」獲得1金1銀殊榮，在公務部門是沒有獲獎過的案例。

▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局說明獲獎亮點如下：一、救災車輛車庫內廢氣排放裝置：外勤消防隊為確保消防車輛出勤堪用，每日車輛試動是例行公事之一，因而產生柴油廢氣蓄積車庫及消防廳舍，長期造成消防人員身心健康疑慮。因此，消防局仿效歐美先進國家，經多次改良與調整，使車輛發動時不僅可將廢氣排至室外，更大大淨化室內車庫空氣品質，一旦消防車緊急駛離分隊，風管接頭可自動脫落，提供消防人員更人性化及清淨化車庫空間。經評估本局分隊廳舍共計有4個分隊車庫通風不良，其中3個分隊近年有新廳舍規劃，將會把車庫通風設計納入考量，而永康分隊於2020年底建置救災車輛車庫內廢氣排放裝置，至今使用情形良好。

▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、救災車輛用外接式電源整合系統：經考量充電式救災工具器材（如：無線電、軍刀鋸、破壞器材等）使用頻繁及長期救災充電需求，消防局精進及改良現有各大隊主力分隊之救助器材車外接式電源系統，除了可另提供6-9個110V電源插座，並另規劃置放充電座空間，便於救災人員於救災現場供電使用，亦或返隊後直接外接插頭充電。消防局截至今年3月共計完成8輛主力救助器材車外接式電源系統。

▲台南市消防局參加「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，針對自行研發「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎及「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防人員救人於水火之中，其自身安全、健康也需要認真看待，期望透過車輛廢氣排放等附屬系統能照顧消防弟兄健康；加裝各大隊主力分隊之救助器材車外接式電源系統，增加救災充電便利性，讓消防人員能於救災結束後，快速將裝備充電及將車庫廢氣有效排出，保障消防弟兄的健康與效率。

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