台南站前改造啟動　公民參與踏查工作坊開放報名

▲台南市交通局配合鐵路地下化工程，啟動「台南火車站站前環境改善計畫」，廣邀公民參與集思廣益探討站前廣場、人行空間、轉乘設施的新想像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局配合鐵路地下化工程，啟動「台南火車站站前環境改善計畫」，廣邀公民參與集思廣益探討站前廣場、人行空間、轉乘設施的新想像，第一場是「體驗觀察」，實地走讀火車站前環境，後續還有3場共學規劃工作坊也開放報名，歡迎大家一起規劃理想的台南門面。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲對鐵路地下化後的車站新門面有深刻期許，特別指示要與民眾密切溝通、傾聽想法，讓公共建設符合民眾需求，台南站前改造的啟動，已在網路社群媒體引起熱烈討論，市民的關注可見一斑。

交通局長王銘德說，台南車站已有百年歷史，台南也將迎接建城400年，老車站和老城市的連結、人行空間和公共運輸轉乘的優化，都必須順應這樣的歷史紋理，不啻為一大挑戰，但也因此格外具有推動的價值和必要，此一重要議題更需要廣邀公民參與。

交通局長王銘德指出，交通局延續先前公車路網規劃的公民參與經驗，再度與台南社區大學合作規劃 5場工作坊，從認識「台南出入口，百歲車站與環境連結」相關知識出發，用「城市學習」的角度切入，以車站周邊環境為軸心，與公民持續探討如何展開宜行宜居的生活視野。

王銘德局長指出，本系列活動以「百歲車站與環境連結」的主題作為出發點，站前環境的改造並不只是重新調整車道、修改標線而已，而是希望從更高的尺度出發，思考「後地下化時代」的站前廣場定位，尤其在前後站縫合、平交道消失之後，也應重新思考車行道路的功能。

王銘德局長強調，藉由民眾的參與，期許更能以「人」使用空間的需求出發，整體檢討站前空間環境的串聯，包括徒步廣場、公共運輸轉乘空間、和古蹟車站融合的景觀、車流的調整等，都是應思考的面向。

台南社區大學課程經理王複蓉表示，「城市學習」的切入角度，也代表市府與公民的「共學」態度，十分難得，因此規劃2場「體驗觀察」及3場「共學規劃」工作坊，希望能聚焦民眾需求，透過政策對話與討論，引導公民認識實務設計並實地進行規劃，期盼成果可作為供市府團隊施政參考，也樹立公民參與城市規劃的典範。

第一場「體驗觀察」工作坊，用走謮的方式，帶領市民朋友在站前圓環實地步行一圈，再從火車站前搭乘市區公車前往台南轉運站，透過親身體感，找出車站周邊人本環境與公共運輸服務的問題和可行方案，參加的成員有公車族，也有習慣以機車代步的市民，但紛紛表示，火車站前的偌大空間應該重新思考如何分配，讓行人不必再曲折，車流也更單純化。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，第2場體驗觀察將於12月5日舉辦；後續12月12、15、19日則有連續3場「共學規劃」工作坊，將邀請建築、交通、都市設計等各方面的專家與談，並引導實際操作空間規劃的想像，即日起開放報名，可至以下活動網址（https://gisg35.wixsite.com/website）填寫問卷報名或參閱運轉台南好交通粉絲頁或台南社區大學網站。