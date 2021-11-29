環島高鐵各界轟！交長稱是「遠程目標」　近程以東部快鐵為主

▲交通部長王國材表示環島高鐵是遠程規劃。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

交通部長王國材日前提出「環島高鐵不是夢」，未來若環島高鐵成型，更估計全台會有約20個高鐵站，但前交通部長陳建宇昨日變批評，稱王國材為考量到未來人口變化、東部商機等層面，恐會導致債留子孫。王國材今天（11/29）出席立法院預算審議時則表示，環島高鐵是遠程規劃，中、近程規劃仍以東部快鐵為主，因此東部快鐵還是要做、台鐵改革還是要進行。

王國材「環島高鐵」一說日前引發前交通部長陳建宇於臉書上痛批，要王國材「醒醒吧」。陳建宇說，如今台鐵沈痾待治，希望交通部讓台鐵於三年內公司化，給民眾一個有希望的台鐵，而不是現在一再談「環島高鐵」打擊台鐵士氣。

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再者，陳建宇也指出，交通建設還需考量未來人口結構變化、產業模式，不要以為築巢就可以引鳳，畢竟未來15至20年間經濟變化難測，若草率規劃，恐導致未來台鐵、高鐵互打，甚至導致債留子孫。

交通部長王國材今天接受媒體聯訪時表示，尊重陳建宇的說法。但國際上盼達成2050年零碳排放，公共運輸也需要遠程目標當作是鐵道建設的基礎，但中、近程東部仍以快鐵為主，因此東部快鐵還是要做，台鐵改革也還是要進行，但大方向仍要因應國際上的趨勢。