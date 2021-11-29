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揭穿台大作弊科系！學姐直接公布「就是理組」：學弟妹亂搞真心寒

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大理組傳出集體作弊。（圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

台大某科系傳出作弊醜聞，有人看不下去出來爆料，作弊的幾位學生為了息事寧人，不惜道歉、威脅，甚至有人開出100萬封口費。消息曝光隨即吵得沸沸揚揚，有台大學生指出作弊的科系是「理組」，文組對此感到匪夷所思，難道理組考試都只要寫答案嗎，否則怎麼這麼容易作弊？

日前有台大學生在Dcard上爆料，雖然文章內容已移除，但底下不少學生跳出來坦承自己作弊，希望能私下和原PO商議，不要將這件事鬧大，甚至有人想用錢壓下此事，喊出100萬封口費，吵到助教本人都留言說重話，預告今天會在課堂上處理這件事，「我一定一個個抓出來」。

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▲▼台大理組作弊事件。（圖／翻攝自Dcard）

▲作弊學生留言嗆聲。（圖／翻攝自Dcard）

事件曝光後Dcard出現多篇討論文，有網友截圖到原文章底下的留言，作弊學生威脅爆料者「你可以試試看，看會不會被打」、「賭你不敢說，到時候知道誰是抓耙仔，有你好看」，還有人說「拜託不要，給你多少錢我都願意」、「只要100萬以下，你敢開口，我就敢給，希望你不要鬧大。」

▲▼台大理組作弊事件。（圖／翻攝自Dcard）

▲當事人想用錢解決。（圖／翻攝自Dcard）

該系學長姐看不下去，直接公開科系名稱並怒批「什麼某系，就我們系啊，看到學弟妹那些亂搞真的心寒ㄏㄏㄏ，我看誰敢跟我一樣勇敢露系」、「這科是這學期第一次遠距線上考的樣子」、「留言本來就是開書考，可是跑去學校借討論室，作弊到外面都聽到，這真的是對的？」

有文組的同學好奇，「身為文組覺得匪夷所思，不知道是因為我們考試都隔一個座位，還是抄了答案也沒用……嗚嗚嗚嗚，文組廢物好奇問個，期中考不用寫過程只要寫答案嗎？如果要寫過程怎麼作弊？還是這門課是偏記憶型的科目？」

▼學姐看不下去公開作弊科系。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台大理組作弊事件。（圖／翻攝自Dcard）

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