台大爆集體作弊醜聞傳「願給百萬遮口費」　校方：若屬實依規定辦理

▲「Dcard」 傳出台大學生集體作弊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學生在匿名論壇「Dcard」版爆料，稱台大某系期中考集體作弊，文章曝光後沒多久內容就移除，但風波卻持續蔓延，疑似作弊學生匿名開出「100萬以下」封口費，台大今（28日）則回應，會進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理。

目前正值各大學期中考，繼台北醫學大學上周傳出學生集體作弊，近日又有台大某科系學生在「Dcard」上爆料，一篇「某系作弊事件」貼文引發熱議，但文章曝光沒多久內容就移除，剩下同學激烈討論，更有多位疑似當事人留言回應，有人緊張到不停求情，也有人試圖威脅，「拜託不要，給妳多少錢我都願意」、「原PO您好，我也知道錯了」、「抱歉不要講，我怕了，不能被我爸媽知道…」。

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▼「Dcard」傳出台大學生集體作弊，連助教都出面留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲「Dcard」傳出台大學生集體作弊，當事人甚至願意開出「100萬以下」封口費。（圖／翻攝自Dcard）

其中一名疑似作弊學生，為拜託原PO不要鬧大此事，甚至開出「100萬以下」的封口費，可是醜聞越鬧越大，還引來助教親自留言回應「我一定一個個抓出來」。

對此，台大指出，校方會進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理，台大也強調，擁有良好品德是教育重要的目的、公平評量是考試最重要的精神，校方會持續宣導對於誠信與正直的重要，養成學生自律的品格。