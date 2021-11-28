台大爆集體作弊醜聞！學生哭著開「100萬封口費」　助教爆氣說重話

▲台大傳出集體作弊，助教證實此事。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

台灣大學近日鬧出作弊風波，某科系學生在Dcard上爆料，雖然文章曝光沒多久內容就移除，但幾位當事同學隨即留言承認作弊，其中一人為了拜託原PO不要鬧大此事，甚至願意開出「100萬以下」的封口費，怎料醜聞越鬧越大，還引來助教親自留言回應「我一定一個個抓出來」。

Dcard一篇「某系作弊事件」的貼文這兩天吵得沸沸揚揚，目前文章內容已經移除，剩下同學激烈討論，疑似多位當事人留言回應，有人緊張到不停求情，也有人試圖威脅，「拜託不要，給妳多少錢我都願意」、「用說的誰都會，賭你不敢說，到時候知道誰是抓耙仔，有你好看 ^ ^」、「原PO您好，我也知道錯了」、「請妳刪除，同學這樣當的嗎？ 我大概猜得到妳是誰，就不要哪天我抓到妳的把柄」、「抱歉不要講，我怕了，不能被我爸媽知道…」。

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▲作弊當事人想用錢封口。（圖／翻攝自Dcard）



其中一名作弊同學留下長文，坦承自己的錯誤行為，還說「我很抱歉，希望你不要鬧大，如果被我父母知道，我會完蛋」，希望原PO可以透露一點線索，讓他親自去找原PO說清楚來龍去脈，只求不要向學校揭露作弊事件，「你說吧，你要什麼，我都可以給妳，錢或是成績、推甄信等等，只要100萬以下，你敢開口，我就敢給，希望你不要鬧大」，文末還約周一在學校自習區見面商議。

▲助教動怒回應了。（圖／翻攝自Dcard）



留言越吵越兇，釣出系上助教關注並回應，周一會在課堂上宣布處分，「基本上該查的紀錄都查了，考卷改下去也大概都確定有哪些人是作弊的」，某些同學的考卷答案幾乎一模一樣，「這個要我們不抓也難」，對於作弊還囂張留言嗆聲的學生，「我一定一個個抓出來」。

▼作弊同學著急留言。（圖／翻攝自Dcard）

