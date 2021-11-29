LIVE／波羅的海3國議員「榮幸被中國列黑名單」　蔡英文親自接見

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員28日抵達台灣，並將於12月2日至3日在台北參加「2021年開放國會論壇」。總統蔡英文29日上午10時整，將於總統府接見訪團，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

本次波羅的海訪問團成員包括，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(Matas Maldeikis)、拉脫維亞國會友台小組主席福燦(Janis Vucans)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Juri Jaanson)及三國國會議員共10人。

波羅的海訪問團於今（28日）清晨飛抵桃園機場，其中一名立陶宛議員因為挺台動作，被中國大陸列入黑名單，但他受訪時表示，這是他的榮幸，並能深刻體會有極權國家當鄰居的感受。

有關本次訪台期間的相關行程，除了參加「開放國會論壇」，也會晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外長吳釗燮款宴。

蔡英文規劃在29日上午10時，於總統府接見「波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團」，而行政院長蘇貞昌則是在下午4時30分於行政院接見訪問團。

外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）以及台灣亞洲交流基金會（TAEF），於12月2日至3日在台北喜來登大飯店合辦2021年開放國會論壇，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。

▼立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員28日上午抵達台灣。（圖／取自游錫堃臉書）

