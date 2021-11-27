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3縣市大雨！下週強冷空氣「北台急凍13℃」　最冷10℃時間曝

▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲下週二鋒面、大陸乾冷空氣南下，北台灣氣溫驟降至13度左右。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到東北季風影響，北部、東半部有雨。下週二鋒面、大陸乾冷空氣南下，北台灣氣溫驟降至13度左右，下週三受到「強輻射冷卻」影響會更冷，週四清晨平地甚至僅剩10度，這波強冷空氣影響延長至下週六才會減弱。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲東北風影響，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(27)日東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中部山區有零星降雨，中南部多雲時晴；北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼。今日各地區氣溫：北部16至23度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至26度。另外，東北風影響，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。

明(28)日起東北季風減弱，氣溫逐日漸升；明日北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；下週一(29日)西晴東偶雨；北台舒適、中南微熱，各地早晚涼。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週二(30日)鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台灣平地最低溫遽降至13度左右。

下週二(30日)鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷、晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。下週三(1日)起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，早晚很冷；下週四(2日)至下週六(4日)的白天，因陽光加熱、氣溫逐日漸升、早晚因「強輻射冷卻」、氣溫仍很低；下週四、五清晨、北台灣平地約可降至10、11度；台北氣象局也有觸及14度的機率(「大陸冷氣團」定義為氣象局≦14度)。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(27日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，東北風迎風面有較多低雲，台灣海峽有中雲移入(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，北部、東半部海面有降水回波，台灣海峽亦有回波移入(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，中部以北、東半部有局部雨，宜花降雨較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，原第2波冷空氣有部分與前波合併，延長第1波的影響至下週六白天才減弱；而第2波鋒面調整為下週(5)日抵達，其後的冷空氣已沒原模擬那麼強了。可見模式模擬理論上有「不確定性」，且隨著時間擴大，使用時不該忽略其不斷調整的特性，應持續參考最新的資料。

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