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社會 社會焦點 保障人權

老公表妹大玩亂倫SOD！　人妻驚見私密照、鹹濕對話崩潰

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲彰化謝姓男子和表妹亂倫。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

彰化一名人妻和丈夫謝男婚後育有一子，一天竟然看到丈夫手機中有和女性的親密對話，仔細一看竟然是丈夫的表妹，而且表妹和她還是幾乎無話不談的好閨密，讓人妻氣得簽字離婚，並告上法院求償100萬元。法官審理確認兩人確實有不正常男女關係，判定須連帶賠償60萬元。

人妻主張和謝男在2018年結婚，並育有一子，也是因為丈夫才認識表妹，並和表妹成為閨密，但今年6月她無意間看到謝男的親密對話，從去年1月就開始，內容包括「寶貝明天晚上可以見面嗎想你了這樣」、「真想現在抱抱你」、「怎麼了這樣突然很想抱抱我寶貝」、「明天再好好的抱抱你親親你摸摸你」等，而傳訊息的對象竟然就是謝男表妹。

人妻還發現今年3、4月開始，謝男就和表妹在汽車旅館和表妹家上床，兩人還開始會傳一些私密照，直到被她發現為止，兩人至少已經上床6、7次。人妻表示原本為了讓小孩有完整家庭考慮忍讓，但只要想到自己無話不談的閨密竟和老公亂倫，而老公也不顧家中妻小，甘願出軌尋求刺激，身邊最信賴的兩個人搞在一起就讓她無法接受，甚至出現憂鬱適應障礙症，才會決定離婚並提告。

謝男和表妹都沒有出庭辯論，只有表妹具狀抗辯，表示當初是在家中工廠和表哥謝男一起工作，起初和對方並沒有互動，是後來謝男不斷傳訊息，基於禮貌才回覆對方，之後謝男更不時表示已經和妻子談妥離婚、已經辦理離婚手續等方式欺騙，加上積極追求她，才會答應和謝男交往，事後也深感虧欠，由父親代為出面道歉外，也邀人妻商談彌補方式，但人妻都無法接受。

法官審理認為，表妹和人妻熟識，不會不知道對方的婚姻關係，卻還是被地裡和謝男開始互傳訊息、私密照甚至發生婚外情，傷害配偶關係的行為屬實，因此判決兩人須連帶賠償60萬元。

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