老婆和媽媽同時煮飯！他1舉動慘了「妻喊離婚」　網罵：豬隊友

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前下班回家，母親和老婆同時有煮飯，他便先吃媽媽煮的，再上樓續攤；原以為能巧妙化解窘境，結果他求生慾0的回覆，瞬間惹怒太座，甚至氣得喊出要離婚。

網友在「爆怨公社」代友發文求解，「想問各位，若媽媽與老婆同時有煮飯，下班回家先到1樓吃媽媽煮的飯，之後正準備上2樓吃老婆煮的過程中，老婆突然傳簡訊，是我做錯什麼事情嗎，還是她沒事找事吵？」

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從截圖中可見，老婆前一天就表明會開伙，他也知道此事，並回應「好」，結果現在卻吃媽媽煮的，甚至當妻子詢問時，直白地回「媽媽也有煮」，而不是解釋，自己正準備上樓續攤。

講到後來，妻子心冷直呼，「真的想離婚了，跟你一點都不快樂，算了啦你別上來了，我們慢慢分居離開好了。」另外，原po也解釋，夫妻倆的住所和婆家是同棟不同層，分別在1、2樓，但是分開住的。

▲從對話能感受到，老婆積怨已久。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友一面倒認為，男生問題不小，「原來發生婆媳問題的根源就在你」、「答應的事情做不到，還覺得是無理取鬧，不知道太太從買菜、備料到煮好，要用多少時間，就為了能和你吃一頓飯」、「就是你的錯」、「好一個媽寶」、「看那個截圖，並不是因為吃頓飯就要離婚，跟你一點都不快樂才是重點」。

當然，也有人直言，「追根究柢婆媳關係明顯不好，只是分上下樓而已卻兩邊煮，你明知道關係不好，卻先吃你媽的飯，的確是你不對，畢竟前一天已經答應老婆了」、「一看就知道你不擅長處理婆媳關係，也無心處理，講白了，你沒把你老婆說的話跟心情放在心上」、「我覺得不可能是單一次女生就這樣啦」。