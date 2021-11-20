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人妻被家暴3年仍不離婚…坐街邊大哭「老公太帥了」：我離不開他

▲▼人妻被家暴3年不願離婚，坐大街哭喊「老公太帥，我離不開他！」。（圖／翻攝自影片）

▲人妻被家暴3年不願離婚。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一23歲人妻近日被發現坐在路邊崩潰大哭，旁人了解後得知，她是被丈夫家暴後趕出了家門。一身傷的她控訴自己遭丈夫毆打已經3年，但不管旁人怎麼勸，她都不願意離婚，甚至請求媒體幫忙調解，希望丈夫可以回心轉意，原因竟是「我老公太帥，我離不開他」！

據《湖南都市電視台》報導，3年前，李霞（化名）經人介紹，認識了後來的丈夫王弘（化名）。王弘看起來靦腆又斯文，各個方面都很符合女方的擇偶標準，兩人第一次見面，從沒談戀愛過的李霞就對面前這個男孩動了心。

當然，王弘對李霞也是有好感的，一來二往，兩人認識了2個月左右，就光速登記結婚了。

▲▼人妻被家暴3年不願離婚，坐大街哭喊「老公太帥，我離不開他！」。（圖／翻攝自影片）

▲人妻覺得老公實在太帥了。（圖／翻攝自影片）

然而，可能是閃婚，李霞和王弘結婚後矛盾層出不窮，起初兩人還只是動嘴，發展到後面就是互相拳打腳踢。不過，男女實力懸殊，大部分時候都是李霞被王弘打，每次被打後她都會跑回娘家哭訴。看著女兒手上、腿上等多處淤青，父母心痛不已。

可是，李霞每次都是「好了傷疤忘了疼」，前腳還在娘家抱怨王弘的「暴行」，後腳王弘來道歉接她回家，她就屁顛屁顛回去，一來二往，雙方親友都看不下去了，紛紛勸兩人離婚。

▲▼人妻被家暴3年不願離婚，坐大街哭喊「老公太帥，我離不開他！」。（圖／翻攝自影片）

▲老公用家暴來解決問題。（圖／翻攝自影片）

但李霞卻不同意，即便是現在，丈夫親自去法庭起訴離婚，她都堅決不同意，給出的理由竟是，「丈夫是初戀，我無法割捨，喜歡從一而終且思想很傳統，女性就應該嫁雞隨雞嫁狗隨狗，而且王弘長得真的很帥，如果離了，以後就再也難找到這麼帥的。」

在李霞的眼裡，王弘帥得一塌糊塗，遠超此前出事的吳亦凡。不過，在兩人的這段婚姻中，除了男方家暴以外，還有一個關鍵原因就是李霞的疑心病。據王弘的說法，自己就是被逼瘋了，才用暴力來處理兩人的關係，「我是愛她的，但我也真的是受夠了，她的疑心病太重了！」

原來，王弘之所以會對妻子拳打腳踢，就是因為李霞的種種疑心病行為，「這3年來，我每天都活得很累。」他列舉了部分李霞的「控制狂」行為，比如說，李霞十分喜歡查崗，每天都要翻查他的手機，尋找可能存在的「外遇」痕跡，或者是認為王弘太帥，害怕別的女生窺探，就24小時守在他身邊，不給他任何的私人空間。此外，只要王弘離開了她的視線，就必須定時給她匯報行蹤，不然就會被認定是疑似外遇。

▲▼人妻被家暴3年不願離婚，坐大街哭喊「老公太帥，我離不開他！」。（圖／翻攝自影片）

▲妻子希望媒體幫忙調解，讓丈夫回心轉意。（圖／翻攝自影片）

更讓王弘崩潰的是，李霞還多次偷偷在他手機裡安裝定位軟體，在家裡隱蔽的角落安裝攝影機，為的就是防止他亂搞。對此，李霞解釋，這都是因為王弘太帥，她太在乎他了。現在，被逼瘋的王弘執意要離婚，「我都天天打她了，她都不願意離婚，你說有這樣的人嗎。」

最後，電視台安排兩人到公證單位進行調解程序，這時李霞突然表示，「我懷孕了，要給孩子一個完整的家。」王強聽到這個消息後十分錯愕，但思考後表示，自己願意負起責任，來照顧好這個家，但是他還是希望李霞不要把所有注意力放在他的身上，要學會互相信任，「她總這麼懷疑，我沒有信心能夠堅持多久。」

聽到丈夫終於鬆口了，李霞本就是最不願意離婚的，她開心表示，會答應丈夫提出的所有要求，在以後的婚姻中會克制自己。

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