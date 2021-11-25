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社會 社會焦點 保障人權

SOD真實上演！人夫摩鐵「交纏表妹」喊摸摸…正宮見不倫照崩潰

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲大學剛畢業的小妍與表哥發生性行為，遭表嫂告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

一名人妻無意間發現，丈夫竟與其表妹互傳親密訊息，2人甚至還在大學剛畢業的表妹家中、摩鐵內多次發生性行為，令她崩潰不已，決定提告求償。日前法院判決出爐！

正宮主張，丈夫與小三小妍（化名）為表兄妹關係，2020年她無意間卻發現2人的親密訊息，內容包括，「寶貝明天晚上可以見面嗎？想你了這樣」、「真想現在抱抱你」、「怎麼了這樣突然很想抱抱我寶貝」、「明天再好好的抱抱你親親你摸摸你」等，除此之外，雙方還互傳不堪入目的照片。

正宮主張，丈夫與小妍於2020年3、4月間在小妍住處、汽車旅館等處發生性行為，在她同年6月發現前，2人至少已發生6、7次，雖然她想為了孩子保全婚姻，但最後仍與丈夫以離婚收場。

正宮心碎表示，她把小妍當作閨蜜一般，時常分享生活瑣事，不料，身邊最親密、信賴的2人卻做出如此道德淪喪、不倫的事情，令她大受打擊，精神幾乎崩潰，甚至因此罹患憂鬱症，決定向2人提告求償100萬元。

對此，小妍辯稱，當初是人夫不時以「已談妥離婚」、「早已辦理離婚手續」等話術欺騙、主動追求她，自己當時才剛大學畢業涉世未深，誤信人夫隨時會離婚，才會在對方的猛烈攻勢下答應交往，事後她除了透過父親向正宮道歉外，也請正宮與律師商談彌補方式，但對方都表示無法接受，這才沒能達成和解。

人夫在法院審理時並未到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法院勘驗正宮提出的戶口名簿影本、LINE對話截圖、錄音檔等事證後，認為2人確實有發生性行為，侵害正宮的配偶權情節重大，判2人應連帶賠償正宮60萬元，全案仍可上訴。

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