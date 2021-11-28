把網友當弟弟...花蓮婦這次要滙13萬　警幫接電話秒拆穿

▲員警趕到現場後，男子仍打電話催促婦人趕緊匯錢。

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙集團手法推陳出新且層出不窮，經分析國內假投資、假交友詐騙案件頻傳，且受害金額皆不在少數，詐騙集團看準了疫情期間民眾多宅在家透過網路與手機接收各類訊息，而「假交友真詐財」卻成為疫情之下最常見的詐騙行為。



日前花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員江明諭、張博翔擔服金融巡簽勤務時，接獲台灣土地銀行玉里分行副理王彥中報案稱，鄭姓婦女手持新台幣12萬9千9百元，且寫了2張不同名字的匯款單，稱欲匯款給在網路上認識的男子，當時副理王彥中見婦女還在通話中，便察覺有異主動上前關心，婦女表示男子在趕時間，就算錢財有去無回仍堅持要匯款，王副理為避免婦女受騙，立即聯繫玉里派出所員警前來處理。

▲員警和行銀力阻婦人匯錢。

警員江明諭、張博翔接獲報案馳赴現場，了解到鄭姓婦女與男子在網路上僅認識5個月，雖然沒有見過面，但在與男子聊天，談吐言語上都讓婦女感受像家人般的溫暖，再加上男子年紀比婦女小，婦女把男子視為己親，互稱彼此為姊弟關係；先前婦女已經從他鄉鎮的郵局匯了1筆新台幣3萬元給予男子，這次男子又再向婦人表示疫情期間影響公司收入，需要一筆錢來紓困，要求婦女按照吩咐，只能前往「銀行」匯款，婦女礙於住家附近都沒有銀行，只好獨自騎乘摩托車前來玉里鎮上的銀行匯款。

▲男子在電話中發現有員警在場，立刻掛掉電話。



玉里分局表示，男子因先前已請婦女從郵局匯1筆3萬元已經留下紀錄，這次要求婦女先將新台幣12萬9千9百元領出來，然後寫了2張不同姓名的匯款單，經查明，上面的姓名皆不是男子的姓名，員警便告訴婦女這是「人頭帳戶」，也就是詐騙集團不會用「自己的帳戶」去騙錢，因為帳戶被凍結後，還會被查出身分；趁男子再次撥電話過來之際，員警馬上接起向男子詢問其姓名、公司地址及聯絡電話，男子卻支吾其詞，說不出上述這些資料，馬上掛了電話；隨後在員警與經理苦口婆心的勸說下，最終讓婦女斷了匯款的念頭，也成功保住辛苦存下的積蓄。



玉里分局分局長温基興呼籲民眾若有遇到電話中提及匯款事宜，一定要提高警覺，如有疑慮先掛上電話在冷靜撥打165或110報案專線查證，警察會提供專業資訊，以保障民眾財產安全。

