本土最知名兄弟組合？PTT秒點名「這2對」：主宰兩個時代

▲「台灣最知名的親生『兄弟』組合是誰？」引發熱論。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，文中表示「兄弟、哥哥和弟弟，有可能是雙胞胎，也有可能年紀差異大，但是基本上是一家人，性格和體型也應該差不多」問卦道「台灣最知名的親生『兄弟』組合是誰？」話題引發熱論，其中最多人提到同姓的2對兄弟檔，笑呼「分別主宰兩個時代。」

這位網友以「台灣最知名的親生『兄弟』組合是誰？」為題問卦，貼文一出，其他人紛紛留言分享心中答案，「大小炳？」、「忠仁、忠義／李志希、李志奇／宋達民、宋逸民」、「庹宗康、庹宗華」、「江宏恩／江振誠」、「展榮展瑞最讚。」

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還有鄉民開玩笑，舉出各種「撞臉」兄弟檔或看起來像兄弟CP的組合，「歐弟、羅志祥」「屈中恆、鈕承澤、宋少卿」、「菜渣、藍亦明、陳其邁」、「謝震武、謝祖武」、「仔仔跟趙又廷。」

其中，超多網友的答案則是「張家兄弟」這一對，哥哥是鼻地大師國動（張葦航），弟弟則是亞洲統神（張嘉航），「動主播跟他的胞弟」、「張家兄弟，粉絲遍及國高中生到三十好幾的」、「張家，其他沒聽過」、「張家兄弟，一個有死亡筆記本、一個很有料」、「張家兄弟，兄弟齊心，三百公斤。」

▲呼聲最高的就是「張家兄弟」。（圖／翻攝自亞洲統神-張嘉航）

不過也有人表示，心目中的「張家兄弟」才不是統神和國動，「龍兄虎弟啊」、「張菲、費玉清」、「張菲跟費玉清啊」、「張菲、費玉清也歸類在張家兄弟哦～」、「費玉清本名張彥亭，也是張家吧」、「張家兄弟，我是指張菲跟費玉清。」就有網友笑呼，「張家兄弟分別主宰兩個時代。」

▼也有網友認為，上個時代的張家兄弟才是經典。（圖／（左）記者張一中攝、（右）記者李毓康攝）