「台灣不能輕信中國」　林飛帆：用公投守住台灣外交成果

▲林飛帆近期接受外媒訪問。（圖／翻攝自林飛帆臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

年底公投在即，民進黨副秘書長林飛帆27日透過臉書表示，過去從來沒有那麼多的國家站出來力挺台灣，這不是天上掉下來的禮物，而是有明確國家方向的國家領導者，和一個團結的人民共同用心經營的成果；他也分享近期接受外媒CNN訪問內容說，「香港情勢告訴台灣人民，絕對不能輕信中國，我們也必須在各種層面做好準備」。

林飛帆今天透過臉書表示，我們的國家領導人有清楚的國家方向，過去從來沒有那麼多的國家站出來力挺台灣，無論是面對中國、在聯合國的會場上，還是在世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA），這些都不是天上掉下來的禮物，這是一個有明確國家方向的國家領導者，和一個團結的人民共同用心經營的成果。

林飛帆指出，不只是外交經貿關係，台灣也對能源轉型、永續發展、民主深化有清楚的路線，拜託大家一起守住這樣的成果，捍衛國家的方向，讓國家繼續往前走，12月18日一起做出對台灣最有利的決定。

此外，林飛帆也分享近期接受CNN訪問內容說，「香港情勢告訴台灣人民，絕對不能輕信中國，我們也必須在各種層面做好準備。國際社會都更加關注台灣，我們要把握每個機會，讓台灣的聲音能夠持續傳送到國際。」

根據該篇報導，林飛帆自述，他曾向總統蔡英文提出建議，台灣應該透過與美國、日本等國建立夥伴關係，降低對中國的外貿依存度，應該意識到中國是個經常透過經濟手段干涉他國政治的國家，未來台灣將持續與中國進行經濟互動，但同時也必須保持距離，以減少供應鏈重組、中國內部不穩定等影響。