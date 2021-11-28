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防堵Omicron！南韓禁「非洲8國」外籍客入境　本國人須隔離10天

▲▼南韓今年9月初曾在境內發現新冠變種病毒Mu的病例，為此仁川國際機場在防疫上繃緊神經。（圖／達志影像）

▲南韓今年9月初曾在境內發現新冠變種病毒Mu的病例，為此仁川國際機場在防疫上繃緊神經。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

世衛組織命名的新冠變種病毒「Omicron」來勢洶洶，從南非、波札那等非洲8國一路擴散至歐洲、亞洲的以色列與香港，為此南韓政府緊急於昨（27）日晚間召開跨部門會議，宣布從28日0時起禁止外籍旅客從「非洲8國」入境南韓，至於本國籍（南韓）旅客入境則一律至政府指定設施隔離10天。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部於27日與國土交通部等13個中央政府部門召開緊急會議，評估新冠變異株Omicron是否有傳播至境內的可能後，表示從28日0時起將指定南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威等非洲8國為防疫強化國家、危險國家、免除隔離除外國家（即取消免除隔離之待遇）。

南韓防疫當局表示，若外籍旅客從上述非洲8國搭機出發後，經過其他地點轉機入境南韓，則在進行搭機前手續時會先確認護照，限制其搭機入境，就算能夠成功搭機，也一律禁止入境。據悉，目前南韓與上述非洲8國之間並沒有直航班機。

一旦南韓指定非洲8國為「防疫國家」，則會嚴格加前限制批准入境簽證，除非南韓境內有親屬逝世須入境參加喪禮，否則一律不批准簽證。

至於國籍為南韓的本國人士，若從非洲8國入境南韓，則須事前持參PCR篩檢陰性證明報告，且不管有無接種過新冠疫苗，須一律前往政府所指定的臨時生活設施進行為期10天的隔離，入境後的第1天、第5天、解除隔離前皆須接受篩檢。

據悉，目前南韓境內尚未傳出「Omicron」感染病例。

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