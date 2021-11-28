全面防堵Omicron！美國針對「非洲8國」調整旅遊警示至最高級

▲面臨變種病毒Omicron威脅，美國針對南非等8國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

被世衛組織命名為「Omicron」的新冠肺炎病毒變異株來勢洶洶，為此各國無不繃緊神經，開始禁止南非等國班機入境，而美國疾病管制與預防中心（CDC）也於稍早宣佈，將針對南非、辛巴威等8個非洲國家提升至旅遊風險最高的「第4級」警戒，建議民眾勿前往非洲8國旅遊。

根據《路透社》報導，美國白宮針對新冠肺炎病毒頒布新一波旅遊限制措施後，美國國務院與CDC於當地時間27日建議，將針對南非、辛巴威、納米比亞、莫三比克、馬拉威、賴索托、史瓦帝尼、波札那等8國提升旅遊風險警戒至「最高級」的第4級。

在這8個非洲國家中，只有波札那之前曾被美國CDC列入「第4級」。

據悉，美國白宮曾於26日宣佈，從美東時間29日凌晨0時起，過去14天曾前往上列非洲8國的其中一國之外籍旅客，皆禁止其飛往美國，而在這之前起飛航班的旅客將被允許在美國降落，但外籍旅客須接種疫苗、且持3天以內陰性的篩檢報告。

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