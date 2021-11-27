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2022準備脫單！　4星座「桃花炸裂」...第二名準備遊戲人間

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲4大星座在2022年桃花運炸裂。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

2021年接近尾聲，今年還沒有脫單的朋友們也別氣餒，只是時機未到！命理專家小孟老師就在臉書分析，有4星座在接下來的2022年桃花運炸裂，非常有機會遇到「對的人」。

小孟老師表示，情人節不只是專屬於情人，更是象徵者可以藉由各種機會與靈魂伴侶相遇、相知、相惜。以下列出在2022年桃花運準備旺到爆炸的前四名星座：

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Top4:巨蟹座 天使祝福 人脈回報
桃花好運指數：90分
愛情靈藥：維持神秘感切勿太直白
小孟老師解釋，巨蟹座的人2022年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹對象給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門。機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

Top3:雙魚座　思想開闊 網路交友
桃花好運指數：95分
愛情靈藥：充實自己，蝴蝶自來
小孟老師說道，雙魚座在2022年運勢其實著重在事業與學習上，感情上桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為你眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水平，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。而若你不安於現在出現的桃花，就先把自己拼起來，你認識的對象會越來越好。有些女生覺得事業不需要拼，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象哦！另外透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花。

Top2:天蠍座 志同道合 遊戲人間
桃花好運指數：99分
愛情靈藥：保持熱戀好心情
小孟老師直接恭喜天蠍座的朋友，在2022年會遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標！可以說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊。基本上你們是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面喔！

Top1:射手座 魅力無窮 全城熱戀
愛情好運指數：100分
愛情靈藥：盡情散發無邊無際的魅力吧
小孟老師表示，射手座的人在2022年桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管你參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看你兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，也會有誠心想認識你，可以說是好運滿分。另外除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，對分身上會有一個或者多個優點都是你欣賞的，或者長相是你的菜。可以說是大豐收的桃花上半年。

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

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