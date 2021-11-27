新魔王Omicron竄起！多國祭「旅行禁令」　南非衛生部轟：不合理

▲南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場（O.R. Tambo International Airport）湧現欲離境的搭機人潮。（圖／路透）

文／中央社

為了減緩COVID-19新變異株擴散，英、美等全球多國紛紛對南非祭出旅行禁令，南非衛生部今天批評此舉太過嚴苛、不科學且違反世衛組織建議。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株稱為Omicron，是南非近期確診病例攀升的原因，但香港、比利時、以色列與波札那也有病例。

南非衛生部長帕沙（Joe Phaahla）在記者會上說：「我們覺得有些國家的反應是不合理的。」他稱有些國家的領導人是在找「代罪羔羊」，但他沒有指明是哪些領袖。

南非昨天公布偵測到有多個突變的新變異株Omicron，不到幾個小時後，英國開了全球第一槍，宣布將對非洲南部國家實施旅行禁令。

奧地利、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭與美國等國今天也跟進，對非洲南部地區航班實施限制。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也提議，在對新變異株的「危險性有清楚了解」之前，暫時全面禁止往返非洲南部的航班。

然而，聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）今天敦促不要在現階段實施旅行限制。

世衛組織提醒，需花好幾週的時間釐清新發現的突變是否會讓病毒毒性變得更強或更具傳染力。

帕沙說，旅行禁令是「錯誤的作法，失當且違反世衛組織的規範與建議」。

他說：「我們覺得在解決全球性問題上，有些國家的領導人是在找代罪羔羊。」

英國首相官邸發言人在聲明中說，首相強生（Boris Johnson）今天稍早跟南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）通話，「討論新COVID-19新變異株對全球構成的挑戰，以及合力控制疫情與重啟國際旅行的方法」。

發言人又說：「首相讚揚南非迅速完成基因體定序，並在透明分享科學數據上發揮領導力。」

南非衛生部長帕沙說，比較南非與一些歐洲國家的單日確診數據後，就會發現旅行禁令「真的看起來不科學」。

他指出，諷刺的是，「現在祭出嚴苛措施的一些國家」，單日新增確診病例都飆至5萬例；相較之下，南非今天通報新增近3000例，而兩週前單日確診數為約300例。

他說，「這樣的反應是膝反射、恐慌」，會讓其他國家不敢公布新的研究發現。

帕沙說：「這是會適得其反的反應，因為這會讓人覺得，如果有能力進行基因體定序、效率很高…那些能力必須地下化。」他認為，大家會覺得公布研究結果會有風險。 昨天宣布發現Omicron新變異株的南非頂尖病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira），批評宣布暫禁航班是「激進的決定」。

他在同場記者會上說：「有時候，有人會因為太過公開透明、動作太過迅速而遭懲罰。」

他說，他不認為旅行禁令有效。他指出，美國在疫情剛爆發時率先對中國祭出旅行禁令，但最後確診病例數卻是最高的。

他說：「因此，就科學上而言，此舉並不合理。很多時候人們是依情緒而非理性做出決定。」

南非旅遊業一直盼望較富裕的北半球旅客來到，為他們帶來急需的觀光收入，但現在卻受到旅行禁令的衝擊。