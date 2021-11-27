新變異株Omicron攪局　世貿部長級會議二度延期

▲ 世界貿易組織因新變種延後會議。（圖／路透）

文／中央社日內瓦26日綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）原本預定下週舉行4年來規模最大集會部長級會議，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron影響，今天在最後一刻決定延期。

法新社報導，世貿多年來一直努力要在解決漁業補助等問題上取得進展，原本希望藉由這場在瑞士日內瓦舉行的4天會議，能為這個陷入癱瘓的組織注入新的活力。

世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也力排眾議，希望能針對取消COVID-19疫苗專利的協議取得進展，以證明世貿在對抗疫情方面能夠發揮相關作用。

但就在世界衛生組織（WHO）宣布Omicron病毒株為「高關注變異株」（variant of concern）幾小時後，原訂於4天後展開的大會隨即宣布延期。

由於擔心Omicron病毒株傳播，各國紛紛宣布禁止來自非洲南部的班機入境；該病毒株11月9日首度在該地區被發現。

伊衛拉表示：「這不是一個容易做出的建議。但身為秘書長，我的優先要務是確保第12屆部長級會議所有與會人士，即部長、代表和民間社會的健康和安全，因此還是謹慎為上。」

命運多舛的世貿第12屆部長級會議先前已經因為疫情延期一次，當時原本要於去年6月在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）舉行。

世貿總理事會主席卡斯蒂約（Dacio Castillo）表示，世貿打算在「情況允許時，儘快恢復召開會議」。（譯者：李佩珊／核稿：嚴思祺）