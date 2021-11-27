平等參與共創多元價值　台縣110年國際身心障礙者日園遊會

▲台東縣政府舉辦，台東縣110年國際身心障礙者日公益園遊會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為響應國際身心障礙者日，27日上午運用公益彩券基金於南京路市民廣場舉辦「台東縣110年國際身心障礙者日公益園遊會」，邀請縣內身障人士、社福團體、學校特教班、社會各界共襄盛舉，吸引近千位民眾參與。今年的身心障礙者日是以「平等參與共創多元價值」為主題，期盼讓大眾瞭解並尊重多元差異，讓社會更友善美好。

活動開幕式於上午9點展開，由縣府秘書長盧協昌主持，包括議長吳秀華、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、議會秘書吳瑛瑛、縣府社會處長陳淑蘭、多位學校校長、身障團體負責人等與會，並頒獎表揚身心障礙社區照顧與輔具服務績優團體。活動開場邀請知名身障街頭藝人-「Power Angel能量天使」透過聲音的力量，向所有身障朋友傳達，即使身體殘缺也無法禁錮他們的心靈，用美妙的歌聲揭開序曲。

盧秘書長表示，這2天台東縣可以說得獎連連，首先為「2021幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，台東縣為全國第4名，較去年進步6個名次，接著昨天衛生福利部國民健康署公布110年台灣健康城市暨高齡友善城市評比獎項，台東縣政府以全面性政策規劃獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第1的最高榮譽。

社會處長陳淑蘭補充說明，縣府對於身心障礙者的福利服務不遺餘力，包括推動愛心計程車提供多元乘車服務、持續推出身心障礙輔具「代償墊付」機制，縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，只需繳付補助差額就能將輔具帶回家，今年合約廠商擴增到112間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等8縣市的台東縣民一樣能享受福利。

活動現場有身心障礙者才藝表演、輔具體驗、身障權利公約宣導展示及60個公益性設攤義賣及政令宣導，各身障團體拿出看家本領，彰顯身心障礙者的多元才華和專業，喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視。