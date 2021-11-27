台東官員監工被認「龜毛刁難」　辦公室外出遭2煞跟蹤當街暴打

▲李男請往醫院驗傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府建設處李姓員工26日遭人當街毆傷，警方遠赴高雄逮捕2嫌，落網的李姓、吳姓男子坦承犯案，供稱因看不慣李男在工程業務上刁難廠商。

26日中午台東縣政府建設處李姓員工離開辦公室不久，就遭2名男子當街毆打，造成身體多處鈍挫傷。李男就醫後，隨即前往台東縣警察局台東分局報案。李男表示，這2名男子疑似從台東縣政府開始跟蹤他，直到台東市中華路台東高中附近攔下他，問他是誰，確認身分後說了1句話「你是否都在找人麻煩」，隨即動手毆打他，因很多路人圍觀，2人才匆忙離開。

台東警分局受理後隨即展開調查，掌握嫌犯行蹤，申請拘票從台東趕往高雄，昨晚10時逮捕2名嫌犯，今天早上將2名男子隔離偵訊。台東縣警方表示，落網的李姓、吳姓男子坦承犯案，2人供稱因看不慣李男在業務上很「龜毛」，至於是否有背後指使人，警方還在深入調查中。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，先前有下水道工程業者向建設處及政風單位抱怨李男疑似處處為難業者「太過火了」，但業者又拿不出證據，因此，建設處也無法處理。

許瑞貴指出，有業者抱怨，去年標到的下水道維修工程是李男承辦案件，但因李男關係，至今快1年都無法動工，他不知道李男遭毆是否與這起案件有關，還是與目前台東地檢署偵辦中的案件有關，今年初台東地檢署偵辦建設處下水道工程弊案，李男被檢察官傳喚，偵訊後無保請回，另1人為新台幣5萬元交保，建設處內傳聞是李男檢舉才會全身而退。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，有關李男被毆事件，昨日已立即指示警方務必追查出真相，建設處弊案近日也將偵結。

▼下水道工程。（示意圖／資料照）