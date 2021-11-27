桃市出現首例漢他病毒　衛生局：老鼠咬傷感染就醫後已返家

▲衛福部公告全國有9力漢他病毒症候群病例，其中桃園市出現首例確診個案，衛生局27日呼籲民眾應清除家中老鼠入侵可能路徑，遵守三不措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部疾管署最近公布全國共有9例漢他病毒症候群病例，其中桃園市26日出現首例漢他病毒症候群案例，市府衛生局27日指出，個案為男性，10月底前曾在住處被鼠類咬傷，本月初出現肌肉痠痛症狀，就醫治療後經過二採由疾管署研判為漢他病毒確診個案，經治療後已出院家休養，同住家人並無疑似症狀。

衛生局表示，這起桃園首例個案為51歲男性，今年10月底在住處被鼠類咬傷，11月5日起出現肌肉痠痛，並有噁心、嘔吐、頭痛、發燒、後眼窩痛、腹瀉等症狀，後來症狀未改善遂前往醫院就醫，並聽存醫師建議住院治療，個案經二次採檢後26日由疾管署研判為確診個案，目前已出院返家休養。



衛生局解釋，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人傳人機率極低，病毒存在於齧齒類動物之尿液、糞便或唾液中，主要經由吸入或接觸環境中受汙染空氣或物體，或經由帶有病毒之齧齒類動物咬傷而感染。漢他病毒感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、頭痛、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、噁心等，然經治療後病況將可改善，提醒民眾若有相關症狀應立即前往就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市衛生局呼籲民眾應清除家中老鼠入侵可能路徑，避免鼠類聚集孳生病菌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，年關將近民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善分開處理，清除老鼠可能躲藏死角。此外，餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建物中鼠類，遵守漢他病毒症候群3不措施，包括不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃等。建議使用5,000ppm漂白水（100cc 漂白水原液+1公升冷水稀釋）消毒，並採取其他相關防鼠措施，防範疫情發生。民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

【更多新聞】

►只因洗碗竟怒潑鹽酸！再砍弟媳5刀險奪命 恐怖大姑收押起訴

►家裡抽菸引大火竟自顧逃命！害14歲女兒嗆死 落跑老爸下場出爐

►莽男朝派出所大門丟雞蛋 辯酒醉非故意因「這個動作」被法官打臉