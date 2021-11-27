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「5G無塑無拘無束」中華電信志工淨灘淨山　2千人2小時清20噸垃圾

記者郭世賢／綜合報導

中華電信今（27日）舉辦全國企業志工淨灘／淨山活動，共有來自29個機構、超過2千名同仁及眷屬，在26處據點進行運動強身暨環境減塑活動，一個上午共清出20.7噸垃圾，中華電信希望從自身做起，將「大塑化小、小塑化無」，透過實際行動力行減塑，共同提升社會對環境減塑議題的關心，力倡「5G無塑無拘無束」新生活，積極朝環境永續的目標前進。

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山，逾2千人2hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝，下同）

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信「5G無塑企業志工永續行動系列活動」自10月29起跑後，透過員工線上學習環保課程、邀請全民樂遊活動網站環保遊戲、在華山戶外廣場舉辦5G無塑家庭日等系列活動，從新聞報導、FB貼文、IG互動等管道，中華電信所推動之減塑議題，已吸引超過50萬人次的關注；今天則由全國29個機構，超過2千名員工和眷屬，在全國26處一起淨灘／淨山，讓5G無塑，號召大家用具體的行動來實踐。

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謝繼茂表示，中華電信身為綠色企業領導者，積極將環境議題融入企業營運及管理中，全國企業志工淨灘／淨山活動，既接軌聯合國第13項氣候行動、14項水下生態、15項陸地生態的永續發展目標，也呼應行政院「向山致敬」、「向海致敬」的政策，鼓勵員工及眷屬「敬山、進山、也要淨山」；同時「知海、近海、還要淨海」，努力當個驕傲的山海之子，確保山林、海洋永續發展，讓台灣因山海豐沛資源而厚植國力與競爭力。

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

▲中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為綠色企業領導者，積極將環境議題融入企業營運及管理中。

謝繼茂強調，地球汙染嚴重、搶救環境刻不容緩，中華電信全國企業志工透過淨灘／淨山活動，鼓勵每位同仁親近土地、海洋，在運動健身的同時，還可用雙手減少各類廢棄物，撿拾對山林、海洋生態、動植物帶來嚴重破壞力的塑膠、廢棄物，並將所清理的垃圾確實做好分類工作，配合當地環保局清潔隊進行垃圾運載處理，親身力行守護美麗的風景與環境。

「大塑化小、小塑化無」 還給地球潔淨家園，除此之外，中華電信充分發揮核心職能，結合自身5G科技，與臺灣湛藍海洋聯盟合作，透過其所研發的「湛鬥機」無人船，遠端操控、高效清除海洋塑膠垃圾，利用科技串起善的循環，創新建立有實效的新進環保模式。中華電信正以企業志工、創新科技的行動力，實踐「i環保」倡議，盡全力來潔淨地球，共同來守護我們的美麗家園。

▲中華電信董事長謝繼茂。（圖／記者郭世賢攝）

▲中華電信董事長謝繼茂。

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

▲29個機構超過2千名員工和眷屬，在全國26處一起淨灘／淨山並同時間視訊連線。

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

▲中華電信全國企業志工淨灘淨山 逾千人4hr清出20.7噸垃圾。（圖／記者郭世賢攝）

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