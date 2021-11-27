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全聯併大潤發「花了115億」！　會不會改名？董座林敏雄給答案

▲▼全聯董事長林敏雄。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯董事長林敏雄今出席公益活動，也回應關於併購大潤發相關事宜。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯先前宣布將併購大潤發，如今正等待公平會審查。而外界也相當好奇，若成功併購後大潤發是否會改名？網友也紛紛討論各式名稱。今（27）日全聯董事長林敏雄回應「不會改」，將以「雙品牌」模式經營，團隊也會全部留用，不過一切仍要等到公平會審查通過後才能說。

全聯董事長林敏雄今（27）日出席全聯公益嘉年華活動，被媒體問及未來若成功併購大潤發，會不會改名？林敏雄直接回應「不會改，就繼續叫大潤發」，會以雙品牌來進行，而經營團隊也會全部留用；至於全聯使用的支付工具PX Pay，未來也可能在大潤發使用。

▲▼環狀線,景平站,中和大潤發。（圖／記者姜國輝攝）

▲大潤發不會改名。（圖／記者姜國輝攝）

而關於送件至公平會的審查進度，林敏雄表示目前不了解，一切以尊重公平會的進度為主。不過他也透露，此次併購花了115億，而且是大潤發主動來談。

有關先前公平會表示尚未收到送件，全聯總經理蔡篤昌也說，現在應該是已經送件了，但審查流程通常不會一次就ok，現在什麼也不能說。

▲▼全聯福利中心鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯目前在全台有超過千家門市。（圖／記者林育綾攝）

據悉針對全聯併購大潤發一案，在全聯內部曾有贊成與反對兩派議論，總經理蔡篤昌說，自己是贊成的，但也可以理解反對的意見，因為經營超市和量販是完全不同的模式，在台灣超市市場未飽和情況下，他們認為繼續聚焦超市比較好，避免能量分散。

而蔡篤昌也說，超市和量販是完全不同的模式，若未來真的成功併購，兩邊融合也需要時間，所以初期不改名更好，以雙品牌模式經營，若假以時日能夠融合順利，再去思考要不要改名的事。至於Px pay應該明年可獲得第三方電子支付執照，所以能在大潤發使用是很自然的事。

▲▼全聯公益嘉年華。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯公益嘉年華。（圖／記者林育綾攝）

林敏雄今出席全聯公益嘉年華活動，提到旗下3個基金會許多志工無怨尤付出，此次在疫情紓緩一些時辦嘉年華，鼓勵醫護、消防、志工，更提到全聯身為本土傳統企業，這片土地是我們最愛的地方，因此在企業發展之中，一直把「做好事」放在心裡，隨時關心土地的弱勢族群，15年來持續默默做好事，認為做好事不挑時間，不管有多長，就一直做下去。

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