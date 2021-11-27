全聯115億買大潤發曝「別家也在搶」　是否併家樂福？林敏雄回應

▲全聯福利中心目前在全台有上千家門市，併購量販也成為話題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯併購大潤發受到各界關注，如今正等待公平會審查。而全聯福利中心董事長林敏雄今（27）日也首度證實，此次併購大潤發花了115億，甚至過程中有看到至少三家通路也有意願。至於現在是否有意再買家樂福？林敏雄說「目前沒有在談」。

▲全聯董事長林敏雄。（圖／記者林育綾攝）

全聯董事長林敏雄今（27）日出席全聯公益嘉年華活動，被媒體問及未來若成功併購大潤發，會不會改名？林敏雄直接回應「不會改，就繼續叫大潤發」、「大潤發（這名字）很好啊！」，更透露會以「雙品牌」模式進行，而經營團隊也會全部留用；至於全聯使用的支付工具PX Pay，未來也可在大潤發使用，不過很多細節都要等公平會審查通過後才能說，一切以尊重公平會的進度為主。

而林敏雄也首度證實併購大潤發花了115億，不久前他透露「大潤發、家樂福都有來找我談」，不過今日也表示兩家並不是同時談，大潤發更早，而評估時間也相當長且謹慎，花了超過2-3個月，雙方你來我往之際，「還有別家通路也有出現」，不過他並未透露是誰，只說「至少有看到三家」。

如今家樂福也傳將出售，外界也紛紛討論買家會是誰，媒體詢問林敏雄是否有意願再買家樂福，林敏雄低調說「目前沒有在談」，還表示再買下去，外界觀感也不好。