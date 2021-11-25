逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

▲全聯一整排鮮奶全上鎖，網友解答真相：「不鎖不行」。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，她日前到全聯某一間門市購物時，發現大瓶鮮奶竟然被鎖上磁扣（防盜鎖），由於從來沒有看過「牛奶綁鎖頭４」，讓她相當納悶。貼文一出立刻引發網友熱議，還有人說「瑞穗真的常被偷，蠻多間都會上鎖」，業者為此也做出回應。

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出照片，可以看見架上的大瓶牛奶全部都被鎖上磁扣，讓她感嘆「別人家的鮮奶是綁（送）布丁、紅茶，我們這裡的則是綁鎖頭」，而且結帳之後鎖頭也被店員回收，也好奇「其他人有看過鮮奶上鎖的嗎？」

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▲網友表示，不只是牛奶，也曾經看過奶茶上防盜鎖。（圖／翻攝自臉書）

貼文分享後，其他網友紛紛解答，「不只大瓶牛奶，曾看過寶特瓶也上鎖的」、「瑞穗常常被偷，所以有蠻多間都會上鎖，被偷怕了」、「發泡錠、飲料我都看過上防盜，鮮乳算正常啦」、「只能說小偷無所不偷，貪小便宜的人很多，不鎖不行」，還有人說「之前買牛肉，底部也有必須消磁的條碼，前不久我才被防盜門嗶嗶叫」。

根據《NOWnews》報導，全聯業者表示，針對商品上鎖情況，各家門市都會根據經營情況，做出不同的防盜管理，所以上鎖的產品有可能不同，都是各門市自行決定的。

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