美議員訪台「共軍台海戰備警巡」　《環時》：將台灣上空變禁航區

▲擾台共機。（圖／國防部提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

在美國眾議員團訪台之際，解放軍東部戰區26日晚表示，東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。」大陸鷹派官媒《環球時報》則威脅，只要「台獨」往前走，台灣外島被大陸解放、台灣本島上空成為國際航空禁飛區都可能成為升級懲罰。

對於高野一行訪台，東部戰區新聞發言人施毅表示，「台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」

《環球時報》26日發表《美議員撒歡表演，台當局須算清代價》社評，稱美國議員訪台的本質是他們宣洩失落、執迷狂妄的特殊「嘴炮」，是他們在中方所畫的死圈邊緣既逞能蹭、又不敢真撞的折騰。

文章指出，美台「切香腸式」的亂七八糟小動作積累一些之後，中國大陸一定要拿出一個更加嚴厲的軍事行動做一次總回答，「讓民進黨當局清楚預期他們謀『獨』操作將面臨的實際代價，也讓美國清楚它面臨的風險將不斷上升。」

文章最後強調，「只要『台獨』往前走，台灣外島被大陸解放、台灣本島上空成為國際航空禁飛區都可能成為升級懲罰。只要民進黨當局不怕，美方願意承受，中國大陸將不會拒絕台海局勢無論多麼嚴重的升級。」

▲美國眾議員高野率團訪台。（圖／外交部提供）

據悉，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，於本月25日至26日搭乘美國行政專機訪台。

蔡英文總統26日上午在總統府接見高野一行，同場更宣佈台灣的國軍退除役官兵輔導委員會，將於2022年1月起派員常駐華府。

除感謝美國國會跨黨派對台灣的支持，蔡英文強調，在區域情勢上，台灣會持續與美國加強合作，共同捍衛雙邊共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。