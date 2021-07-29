拜登任內美艦第7度穿越台海　解放軍批：和平穩定最大破壞者

▲▼美國海軍班福特號驅逐艦（USS Benfold，DDG-65）。（圖／達志影像／美聯社）
記者魏有德／綜合報導
美海軍第七艦隊「班福特號」驅逐艦（USS Benfold ，DDG-65）昨（28）日通過台灣海峽，也是美國總統拜登（Joe Biden）任內，美軍軍艦第7度穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區發言人痛批，「美頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。」
▲解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）
《央視》報導，東部戰區發言人施毅表示，7月28日，美「本福德」號（班福特號）導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦進行全程跟監警戒。
施毅強調，美頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者，「東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁，有決心有信心有能力捍衛國家主權和領土完整。」
據了解，美艦穿行台海之際，解放軍東部戰區及南部戰區正值例行演訓時間，雙方較勁意味濃厚。美軍第七艦隊也公開表示，「班福特號」驅逐艦例行通過台灣海峽根據國際法、體現美國對印太地區的承諾。
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