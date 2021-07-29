拜登任內美艦第7度穿越台海　解放軍批：和平穩定最大破壞者

美國國防部數據顯示，過去3年，美軍現役軍人的自殺率一直在上升，從2018年的326人，增加到2020年385人，2021年光是第一季度，就有76人自殺，相比2020年第一季的90人有所下降，但在人員最多的美國陸軍，自殺死亡人數在同一時期卻有所增加。