新魔王變種Omicron「最快兩週爆發」　急診醫：有山雨欲來的顫慄感

▲因新變種出現，稍早多國陸續宣布新的入境限制。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

非洲出現新冠病毒變異株B.1.1.529擴散至少3國，世界衛生組織（WHO）26日將其命名為「Omicron」，並列為列為高關注變異株。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，他在Alpha 變異株、Delta變異株出現時都沒有這麼不安，這次「有種山雨欲來的顫慄感」。

謝宗學今（27日）凌晨在臉書粉絲專頁「Dr.E 小兒急診室日誌」發文表示，從南非的病毒株分析報告來看，幾乎可以確定Nu變異株的傳播力比Delta大幅增加，「這次 Nu 變異株突變位點之多，讓我有種山雨欲來的顫慄感。」

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謝宗學提到，「Omicron」有2個重點值得觀察，包括重症率是否增加和疫苗保護力有無下降，若出現上述情況，「各國恐將重回封鎖邊境和封城生活，宛如去年三月爆發疫情時的慘況。」

謝宗學表示，各國近幾月因為疫苗普及相繼解除防疫政策，Omicron恐怕早在社區中潛伏，如果不當機立斷嚴格控管邊境，「很快的2 到 4 週內，新一波的疫情很有可能大規模爆發癱瘓醫療體系，死亡率將可能快速飆升。」

謝宗學指出，過去幾個月很多人嘲笑台灣「只會封鎖邊境這招」，開放程度不夠淪為防疫後段班，不過他認為這「唯一的招數」能再次讓台灣躲過Omicron的威脅，「明年四月份之後才是參考國際疫情逐步解放邊境比較好的時機。」