新病毒Omicron「跳Nu避Xi」有玄機　世衛命名內幕曝

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



記者葉國吏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。不過以往世衛組織是以希臘字母順序命名，這次卻直接跳過Nu、Xi，外界認為可能是避免混淆跟區域污名化。

根據俄羅斯官方新聞電視台《RT》(今日俄羅斯)報導指出，有世衛官員透露，這次命名跳過Nu的原因，是因為發音跟New相同，避免混淆才會避開。至於N下個字母Xi則是為了避免對區域污名化。

美國《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)記者在推特發文指出，Xi是一個常見的姓氏，所以世衛組織命名時會避免對任何社會、國家、地區、種族群體造成冒犯。