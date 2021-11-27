青春活力反菸街舞競賽中興新村登場　光復高中辣妹團勇奪冠軍

▲光復高中「Shake off」熱力四射、勇奪冠軍。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為藉由青少年正當規律的休閒運動，宣揚反菸拒檳拒酒之態度，南投縣衛生局日前舉辦「2021承諾戒菸 青春活力反菸街舞Commit to quit」，吸引來自南投及全國各地8隊青少年精英街舞團體參賽，各隊展現精彩舞技、競爭激烈，結果由新竹市光復高中女團「Shake oFF」勇奪冠軍、同校男團「K.O.D」為亞軍，台中市青年高中「Dance Plus 877」則拿下季軍。

反菸街舞競賽活動於20日下午在中興新村親情公園熱力登場，由衛生局長陳南松主持，他表示，本次活動因新冠肺炎疫情影響而延後辦理，近期疫情趨緩，為讓愛好街舞活動的青少年有展現自我魅力的舞台，因此克服困難重啟活動。

▲光復高中「Shake off」奪冠後合影留念。（圖／南投縣政府提供）

陳南松也呼籲青少年朋友，絕對不能因好奇而嘗試使用新興菸品、電子煙或傳統紙菸，且吸菸易引發慢性呼吸道疾病，造成自身危害；而透過戒菸、運動可有效降低非傳染性疾病（NCDs）如癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病等發生率，希望國人透過規律運動來戒菸、避免過度飲酒並養成健康飲食和定期進行健康檢查，做好自我照護，降低慢性疾病發生。

▲▼光復高中「K.O.D」、青年高中「Dance Plus 877」分居亞季軍。（圖／南投縣政府提供）

衛生局也提醒民眾，如有相關戒菸問題，可以至南投各鄉鎮市衛生所及戒菸合約醫事機構（醫院診所及藥局），由專業人員量身定做最佳戒菸計畫，亦可撥打免付費戒菸諮詢專線（0800-636363），解決戒菸過程中所遇到的困難與挫折，並適時給予最大的支持與鼓勵。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡



►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下



►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻 跑山獸爬遍整座山找到他



►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口 父母氣炸提告



►奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車 卻逆衝對向撞死無辜騎士