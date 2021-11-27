癱軟阿嬤摔落輪椅逾月亡　出包居服員認錯：不敢再當護理師

▲協助銀髮族乘坐輪椅須注意正確施力方式。（示意圖／視覺中國）

記者黃哲民／台北報導

北市1名羅姓女護理師2018年受僱長照機構擔任居家服務員，初次到府替1位7旬李婦洗澡更衣，卻因技巧不熟練，使患病全身癱軟的李婦多次滑落輪椅撞傷後腦，更於1個多月後去世，檢方認為李婦死因與後腦傷勢無關，依業務過失傷害罪嫌起訴，羅女認罪說：「不敢再去當護士！」台北地院輕判她拘役50天、緩刑3年。

羅女畢業於專科學校護理科，具有護士考試及格資格，2018年5月間，羅女受僱北市一家長照機構，被指派擔任本案李婦的第2任居服員，並於同月21日首度出任務，到府協助李婦如廁、沐浴、更衣、進食、服藥與陪同運動、使用輔具等。

李婦當時因罹患「慢性脫髓鞘多發性神經炎」，四肢癱軟無法自行站立，當天下午4時許，羅女為李婦洗好澡，從後用雙手架在李婦腋下，將全裸的李婦拖抱出浴室，企圖舉高李婦放上輪椅，李婦因全身乏力，不斷滑落到地面，羅女反覆嘗試，總算把李婦固定好。

當晚家人發現李婦後腦撞傷、手腳也有擦傷，老人家只說沒坐好輪椅所致，家人起疑查看住家監視畫面，赫見羅女以錯誤姿勢讓李婦在1分多鐘裡頻頻滑落輪椅，過程中還一再要李婦「妳可不可以出一點力」、「妳可以屁股移一下嗎」，李婦虛弱回稱「我移不動啊」、「我真的沒有力氣」等語。

家人看了心疼，送醫更發現李婦後腦外傷合併血腫，氣得找民代陳情，不料李婦於同年7月初過世，家人認為肇因於羅女疏失，告羅女涉犯業務過失致死罪嫌。羅女出國不出庭被通緝，直到去年（2020年）9月才回台到案，堅稱當時從後拖抱李婦是正確方式，她不但沒過失，還為了攙扶李婦而扭傷自己的手。

台北地檢署傳訊專家認定本案應以正面環抱方式，才能避免李婦一再滑落輪椅受傷，但李婦死因與後腦撞傷無關，據此起訴羅女涉犯業務過失傷害罪嫌。

羅女在審理時改口認錯，當庭向李婦家人道歉，表示：「我不敢再去當護士了！」請求輕判。李婦家人說這件事情讓他們等了3年，「我媽當初只是希望1周內有1個悔過書，希望她（羅女）坦承犯行」。法官指羅女犯後態度不佳，但終究已認罪，目前沒工作，輕判羅女拘役50天、得易科罰金5萬元，並宣告緩刑3年，須完成法治教育課程4場次，記取本案教訓與導正偏差觀念與行為，可上訴。