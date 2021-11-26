蘇貞昌拍板舉債2372億買8大防衛系統　岸置反艦飛彈系統近800億

▲雄風三型反艦飛彈發射車。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌25日在院會中通過主計總處提報的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，歲出所需財源2373億元，全數以舉借債務支應。蘇貞昌說，近年中國不斷擴大軍事活動，因此編列特別預算編列2372億餘元，採購各式精準飛彈及量產海軍高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，達到強化國防安全與發展國防產業之目標。

蘇貞昌表示，近年中國不斷擴大軍事活動，為確保國家安全，行政院在9月16日提出「海空戰力提升計畫採購特別條例」，希望在最短時間內有效提升空防能力，快速形成制海不對稱戰力。感謝立法院的支持，在23日三讀通過並經總統公布施行，本院隨即於今天提出本特別預算。

為快速提升我國防衛作戰能力，結合「國防自主」政策，蘇貞昌指出，這次的特別預算編列2372億餘元，採購各式精準飛彈及量產海軍高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，達到強化國防安全與發展國防產業之目標。

「本特別預算函請立法院審議後，我也會到立法院進行報告及答詢。」蘇貞昌表示，請國防部及主計總處積極與朝野各黨團及委員溝通說明，讓本特別預算案能於本會期順利通過。國家安全不分黨派，也請朝野委員共同支持。

主計總處表示，面對當前敵情威脅日益嚴峻，本次特別預算結合「國防自主」政策，希望能在最短期程內，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。

根據主計總處資料，本次特別預算歲出編列2373億元，全數以舉借債務支應。詳細的計劃別編列情形如下：

1.反艦：岸置反艦飛彈系統計畫經費（第1、2階段）797億元；海軍高效能艦艇計畫經費（第1、2批）692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

2.防空：野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元。

3.反制：無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。