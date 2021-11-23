這樣也能騙／「妹妹越南寄的包裹被美國扣押」　新住民險遭詐騙

▲新住民險遭詐騙，草屯分局與中小企銀合作阻詐（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙手法推陳出新，日前竟有利用思鄉之情企圖詐騙新住民的案件發生：草屯鎮越南籍婦人19日早上前往台灣中小企業銀行，稱因胞妹自老家寄送的包裹遭美國海關扣押，須匯款2520美元至指定帳戶才得以放行；幸行方機警通報警方，經仔細了解該婦人所收到的信件、訊息後，確認為詐騙案件並耐心向婦人說明，及時攔阻詐騙，成功為民眾荷包守住這近7萬元新台幣。

該名婦人向警方表示，已從越南遠嫁台灣多年，平時常請託妹妹從越南寄送當地產品來台；先前有一名自稱妹妹男友的男子，先與她多次視訊、卸下其心防，後稱妹妹所寄的包裹在美國遭到海關扣押，同時也收到自稱美國海關的信件，須匯款美金2520元至指定帳戶以求放行。

婦人不疑有他，當天即前往台灣中小企業銀行欲匯款，表示要匯給海關，卻不清楚匯款帳號，該行葉姓襄理察覺有異，主動對其關懷提問，並通報中正派出所派副所長陳沛君、警員沈春霖到場；2警員到場後，發現其收到的電子郵件並非來自美國，所留電話及匯款帳號也分屬中國大陸等其他地區，「妹妹的男友」此時與婦人視訊，見警方在現場竟迅速斷線，只不過婦人卻仍相信該男子。

警方為說服婦人，請葉襄理陪同該婦人至中正派出所，不斷耐心說明詐騙手法及可疑之處，婦人才相信自己受騙，所幸尚未匯款成功，保住美金2520元（折合約台幣7萬元）的血汗錢。



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