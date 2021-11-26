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屏東警方逮捕偷車賊　全憑他大膽放在機車置物箱裡面的這個東西

▲潮州警方將棄物箱內長褲做DＮＡ比對找到竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警方將贓車棄物箱內長褲採證做DＮＡ比對找到竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警方今年5月間找到一台失竊機車，內有一條長褲，經詢問車主及使用人，均非其所有，經採證後送往刑事局做DNA微物跡證比對，與有毒品及竊盜前科的洪姓姓男子吻合，傳喚他到案，讓他百口莫辯，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲潮州警方將棄物箱內長褲做DＮＡ比對找到竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警方將棄物箱內長褲做DＮＡ比對找到竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潮州警分局光華所警員劉聰明、許宏州及林建鑫於2021年5月19日，在潮州鎮文化路段發現一台重機車，外觀佈滿灰塵疑似遭竊後棄置於路旁，經員警輸入M-POLICE查詢果然為2020年2月間通報失竊，依規定移置駐地由偵查隊鑑識警務員蕭大漢採證。

▲潮州警方將棄物箱內長褲做DＮＡ比對找到竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

勘查時發現置物箱內一件可疑的長褲，經被害人確認非其衣物後，蕭警務員依經驗判斷應為嫌犯之衣物，立即採集長褲內微物跡證送交刑事警察局鑑定，微物跡證的比對結果於11月份出爐，與洪姓男子(24歲)吻合，傳喚他到案說明，讓他無法可說，坦承偷車後棄置該處，訊後依法送辦。

警方表示，微物跡證是連結刑案的利器，經由鑑識員警仔細於犯罪現場採集很小的可疑構造跡證，包括基因、精液、血液、唾液等，再經刑事警察局的鑑識中心DNA資料庫進行比對，未來取得的證物與結果，將資源建置資料庫共享。

潮州分局長黃國源表示，靠著鑑識科技，警方不放過任何蛛絲馬跡，透過這犯罪者可能忽略之處，鑑識往往是鎖定嫌犯、鞏固事證的最佳利器，作姦犯科的人，切莫心存僥倖。

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