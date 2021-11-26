新北淡水歷史建築景點再+1！日治畫家「木下靜涯舊居」免費參觀

▲新北市淡水「木下靜涯舊居」修復完工對外開放，免費參觀。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

宛如穿越時空，喜歡舊建築和古蹟的人，又多一處踩點了！新北市淡水古蹟博物館今（26）日舉行「木下靜涯舊居」揭幕典禮，是日本畫家木下靜涯在1923年承租的居所，具19世紀末磚造洋樓風格，2010年正式登錄為歷史建築；如今修復完工，目前已對外開放並免費入館。

淡水「木下靜涯舊」居位於新北市淡水區三民街2巷2號，具有19世紀末磚造洋樓風格，1923年木下承租作為居所，取名「世外莊」，1樓為唭哩岸石牆面，2樓為斗子砌牆，而陽台外的雨庇是辨識舊居的重要特色。1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，2010年正式登錄為歷史建築，今年修復完工，對外開放免費參觀。

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目前「木下靜涯舊居」1樓介紹修復歷程、畫家生平、對台灣藝術的貢獻等，2樓展示木下在淡水的日常生活故事，最特別的是展間一隅復刻木下在小倉畫室的相片，可一窺畫家創作場景。

▲▼新北市淡水「木下靜涯舊居」修復完工，免費參觀。（圖／淡水古蹟博物館）

值得一提的是木下靜涯的個性與人生態度，他常戴著「粉紅色墨鏡」，個人特色鮮明；有時外出不鎖門窗，入不敷出卻常吆喝藝術同好吃鍋，更飼養現代不常見的白火雞、猴子，十分熱情瀟灑。

今日舉行揭幕典禮時，新北市副市長謝政達、市政顧問蔡葉偉、文化局副局長于玟、淡水區長巫宗仁、新北市議員陳偉杰、淡水古蹟博物館長黃麗鈴、展覽顧問江秋瑩及地方文史工作者等人與會出席，活動現場氣氛猶如木下靜涯與台灣藝術家當年同樂的情境，彷彿穿越時空回到過去，最後由與會貴賓共同戴上木下靜涯經典造形「粉紅色墨鏡」共同揭幕，宣布舊居正式對外開放。

▲與會貴賓共同戴上木下靜涯經典造形「粉紅色墨鏡」共同揭幕。（圖／淡水古蹟博物館）

新北市副市長謝政達表示，擁有多元風貌與豐富底蘊的淡水，是新北市青春山海線及美學廊帶中重要的一環，淡水木下靜涯舊居位置連結淡水紅樓、淡水日本警官宿舍等文化資產，這次舊居的修復與開放，將使區域歷史風貌更具完整性，讓大家有更多親近文化資產的機會，涵養國人生活美學。

而文化局副局長于玟表示，日本畫家木下靜涯擅長膠彩畫，曾任臺灣美術展覽會、臺灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響臺灣東洋畫風格的發展；他也熱心提攜後進，臺灣重要膠彩畫家如林玉山、郭雪湖、蔡雲巖等皆曾頻繁拜訪他於淡水的住所，而未來新北市美術館成立後，期盼舊居成為淡水的美術推動基地，繼續發揮藝術影響力。