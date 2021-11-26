陸國務院發表「新時代中非合作白皮書」　命運共同體推進一帶一路

▲北京於2018年舉行中非合作論壇。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院今（26）日發表《新時代的中非合作》白皮書。白皮書共21000字，除前言和結語外，包括四個部分，分別為構建更加緊密的中非命運共同體、不斷拓展新時代中非各領域合作、堅定不移鞏固相互支持及奮力開創中非關係新局面。此外，大陸國家主席習近平也將於29日登場的中非合作論壇部長級會議開幕式透過視訊致詞。

《新華社》報導，白皮書提到，中國是世界上最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸。相似的歷史遭遇、共同的歷史使命把中國和非洲緊緊聯繫在一起，中非從來就是命運共同體。發展同非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中國長期堅定的戰略選擇。

白皮書指出，2015年和2018年，中非合作論壇約翰內斯堡（約翰尼斯堡）峰會和北京峰會先後成功舉辦，引領中非合作達到前所未有的新高度。習近平主席在北京峰會上同非洲領導人一致決定，構建更加緊密的中非命運共同體，深入推進中非共建「一帶一路」合作，在中非關係史上樹立了新的里程碑。

白皮書強調，站在歷史的又一個十字路口，中非更加需要鞏固夥伴關係，構建新時代中非命運共同體，雙方將堅定不移深化傳統友好，堅定不移推進互利合作，堅定不移維護共同利益，繼續發揮中非合作論壇引領作用，推動「一帶一路」建設走實走深，不斷推動中非全面戰略合作夥伴關係向更高層次、更廣領域發展，共同創造中非合作更加美好的明天。

此外，大陸外交部也正式對外宣布，國家主席習近平將在北京透過視訊出席中非合作論壇第8屆部長級會議開幕式，並發表主題演說。