一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

▲大陸女數學家朱良璧逝世，享嵩壽108歲。（圖／翻攝自微博／浙江大學）

實習記者丁玟華／綜合報導

浙江大學數學系教授朱良璧20日晚間8時因病醫治無效，於杭州逝世，享嵩壽108歲。朱良璧為著名數學家陳建功的夫人，也是迄今為數不多，在國際頂尖數學期刊《數學年刊》（Annals of Mathematics）發表過論文的大陸女數學家。

根據《人民網》報導，1936年，朱良璧畢業於浙江大學數學系，畢業後浙江大學被迫走上西遷之路，她毅然決然追隨學校西遷，與數學系甘苦與共。1943年9月，因共同的研究興趣，她與陳建功在湄潭結為夫妻，於此後的歲月裡，兩位數學家在三尺講台默默耕耘，造就一批傑出的數學人才，也為大陸的科學研究和教育，做出了一生的奉獻。

淡泊名利、心寬有天地，是朱良璧給學生、後輩留下的印象。從50年代以來，她主講《高等數學》，對各個系開放，相當於現在的公開課，一屆又一屆的學子和各新、老同事，總記得老師的敦厚。

一位畢業留校的浙大教授，在第495期《浙江大學報》曾撰文「『沒脾氣』的朱先生」，回憶她與陳建功默默幫助學生的點滴，他說，朱教授是個好脾氣的人，與她同事十幾年，從來沒有見過她跟誰紅過臉。

▲浙江大學發布朱良璧教授過世的消息。（圖／翻攝自微博／浙江大學）

1958年，陳建功至杭州大學擔任副校長，朱良璧隨之到杭大，1962年後，陳建功兼任杭大教師升等委員會主任，領導全校教師評審工作，使教師升等真正成為，激勵教師奮發向上的良性機制，為避嫌，陳建功將她「雪藏」了，但她從未有一句抱怨。

得知朱良璧逝世消息，數學科學學院黨委書記、副院長陳慶緬懷表示，朱良璧教授為人正派、嚴謹、淡泊名利、甘於奉獻，對教育事業的熱忱及態度，體現了老一輩知識分子的精神，值得永遠銘記在心。