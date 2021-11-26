2021非米不可創意米食料理　華醫捧回冠軍獎座

▲中華醫大學生陳嫚琪、王琇怡，勇奪2021非米不可創意米食料理競賽冠軍，農糧署南區分署副分署長黃怡仁（左三）親自到校送祝賀榜單，校長孫逸民（右四）與師生團隊開心分享成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021非米不可創意米食料理競賽總決賽，中華醫事科技大學食品營養系五專二年級學生陳嫚琪、王琇怡，以創意米食產品剝椒塔香嫩雞醬拌三色手作米糆條，拿下冠軍，農糧署南區分署副分署長黃怡仁，26日親自送來祝賀榜單，稱許學生的優秀表現。

由農糧署主辦，台灣穀物協會、全家超商承辦的「2021非米不可創意米食料理競賽總決賽日前在台北市農糧署農糧大樓舉行，本次參賽對象以高中職學生為主，總計有來自全國高中職（含五專一至三年級）25所學校、59隊菁英好手進入總決賽，所有作品皆要以米糧作為素材進行創校料理，不僅考驗選手的手藝，也考驗創意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華醫事科技大學派出餐旅管理系黃裕文老師和擁有多次得獎經驗的王禹璁校友指導食品營 養科五專二年級的學生陳嫚琪、王琇怡參賽，經過師生討論後，決定以米糧「糆」作為主要素材來發揮。

在黃裕文老師和王禹璁校友的指導下，陳嫚琪、王琇怡決定以「米糧糆」創意料理參賽，結合在地食材融入米糆條製作，並搭配三杯嫩雞肉燥醬與剝皮辣椒、九層塔醬，煮拌均勻製成乾拌醬料，拌入以米穀粉加入天然色粉做成的紅、黃、紫三色米糆條中，這道創意米拌糆食料理，兼俱醬香濃郁及色澤誘人，獲得評審團隊大為讚賞，比賽結果拿下總冠軍獎座。

為肯定學生的優秀表現，南區分署黃怡仁副分署長偕同分署人員特地到校送冠軍祝賀榜單，並表示獲獎產品「剝椒塔香嫩雞醬拌手作米穀糆」，未來有機會至超商實體通路販售，對學生是莫大的鼓舞。華醫校長孫逸民帶領參賽學生陳嫚琪、王琇怡和指導老師黃裕文、食營系系主任洪千雅一起歡喜迎接冠軍榜單，並與全體師生分享榮耀。