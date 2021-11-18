30分鐘完成鮮奶油擠花裝飾蛋糕　弘光科大2學生奪冠亞軍

▲食科系學生張妤佳(左)、陳郁靜(右)拿下鮮奶油裝飾蛋糕全國公開賽冠亞軍。（圖／弘光科大提供）

記者李忠憲／台中報導

弘光科技大學傳捷報！食品科技系學生張妤佳、陳郁靜日前參加健行好棒盃餐旅技能全國公開賽，在鮮奶油擠花裝飾蛋糕組囊括冠、亞軍。2人首次參賽，報名後準備不到1個月就出賽，能拿到如此佳績，除了歸功於老師指導及練習，更在過程克服緊張情緒，才能獲得佳績。

由健行科技大學主辦的健行好棒盃餐旅技能全國公開賽，本月10日登場，競賽項目包括：廚藝展示組、烘焙藝術工藝展示組、鮮奶油擠花裝飾蛋糕組、客房布置組、創意拿鐵拉花組以及咖啡飲品立體雕花組。來自全國各地的選手齊聚一堂，角逐金盃。弘光科大的食品科技系學生張妤佳、陳郁靜在鮮奶油季花裝飾蛋糕組，勇奪冠、亞軍殊榮，全校師生都感到榮耀。

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▲▼張妤佳。（圖／弘光科大提供）

奪冠的大一張妤佳表示，當初是想讓自己的大一求學生活做一個完美開場，同時留下紀念，才會一入學後就報名參賽。她雖然在高中時參加過類似比賽，但高中時比賽3個小時內完成即可，這次卻要在30分鐘完賽。為此，她練習時拿出計時器加強練習，原本要花1小時才能做好一個蛋糕，在比賽前最後一刻，才壓縮到30分鐘完工。

張妤佳說，「跟時間比賽就是快狠準，鮮奶油塗抹、擠花都要一次到位！」她在比賽前每周練習至少3次，每次至少4小時，不斷重複的擠花練習，把熟練度練到做好。這次比賽作品「綠境之美」，靈感來自森林，外層塗上竹子的綠色鮮奶油，上面擠出活潑跳躍的松鼠及不同顏色的鮮花，很開心速度贏過很多選手，在限定時間內完成作品，獲得評審青睞。

▲▼陳郁靜。（圖／弘光科大提供）

拿下亞軍大三的陳郁靜則說，「要把獎盃給爸爸當生日禮物，他為了家真的很辛苦！」她家裡經營麵包代工廠，每天至少要生產2、3萬個麵包。爸爸白天跟麵包師傅一起製作麵包，凌晨3、4點還要負責送貨載運麵包。前一陣子疫情衝擊，業績掉了不少，爸爸還是很努力工作，因此，一定要把進入大學後首次參賽得獎的獎盃送給爸爸。

她也說，自己高中時就擔任比賽選手，經常參加比賽。爸爸知道比賽的辛苦，告訴她「只要好好的念書就好」。因此，她上大學後就參加社團、擔任系學會幹部，直到大三才卸下社團幹部職務。她想趁大四實習前再度挑戰自我，因此，積極參加比賽，累積多一點實務經驗。

陳郁靜說，她之前沒接觸過鮮奶油擠花裝飾蛋糕，從頭開始學習練習。起初要掌控鮮奶油打發程度，鮮奶油調色上也有難度，比賽前利用下課時間練習，常練到晚上11點。她原本要挑戰雙層蛋糕裝飾，不過時間上始終無法掌握，最後選擇單層蛋糕，最外層用茶色鮮奶油裝飾出編織圖樣，上面再點綴五顏六色的花朵，「擔心沒能拿到好成績，比賽前才跟父母說參賽的事，現在把獎盃送給爸爸當生日禮物，謝謝他辛苦的養家。」

食科系主任呂淑芬表示，這次參賽的大一學生張妤佳是興大附農餐飲管理科技優入學的學生，已經考取烘焙蛋糕、麵包等共5張證照，開學後跟著老師學習準備比賽，另外一位大三的學生陳郁靜，原本是系學會的幹部，在卸下職務後開始投入比賽，兩人首次參加都有好成績。

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