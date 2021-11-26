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遠東集團遭陸重罰　民進黨批朱立倫「冷血」：懲罰台商的共犯

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報

遠東集團日前遭中國大陸以違反環保、土地利用等法規為由重罰，國民黨主席朱立倫24日受訪時表示「不予置評」，也希望廠商遵守在地法令。對此，民進黨發言人劉康彥26日表示，國民黨聲稱長期關心台商、為台商解決問題，不料，當知名台商被中共政治打壓時，朱立倫不僅袖手旁觀，還冷血說要台商遵守當地法律，暗示問題出在台商身上，如此冷漠的態度，完全是助長中共以政治手法懲罰台商的共犯，和中共同一鼻子出氣，心態極為不可取。

劉康彥表示，國台辦稱「不允許台企幹『吃飯砸鍋』的事」，赤裸裸的明示要把遠東集團案當作是殺雞儆猴的所謂反台獨祭品，是一種製造台商寒蟬效應的惡質作為，但朱立倫卻將把問題推給台商受害者，展現出裝傻、不願正視，逢中就軟的既定立場。

劉康彥強調，對於台商被政治欺凌，民進黨政府從未置身事外，總統蔡英文一再向中共釋出善意，願意透過平等且務實的對話化解兩岸分歧與對立；可是中共一味負面解讀，還不斷以武力威脅、法律或經濟制裁等方式恫嚇台灣人民、強迫台灣接受矮化的地位。

劉康彥表示，過去5年來，關閉溝通大門，祭出各種無理舉措、用軍事挑釁台海問題的，都是中共一方，朱立倫卻幫對岸合理化其霸凌行為，此種態度不只令台商心寒，更讓國人搖頭。

劉康彥說，中共祭出大棒懲罰台商，只會加速嚇走原本躊躇的外來投資，相對的，經濟部長王美花則公開承諾，會加快協助願意返台投資的台商，負責任的幫台商解決問題。

劉康彥指出，政治人物的言行都必須受到人民和歷史檢驗，無論是公投或兩岸議題，朱立倫宛如變色龍般的反覆立場早已被人看破手腳。如今，還在打壓台商議題上，和中共同一鼻子出氣，難道台商不會看在眼裡嗎？

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朱立倫民進黨遠東

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