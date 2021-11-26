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「真正破壞兩岸關係是民進黨」　國台辦：遠東也承認違規違法事實

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.11.24 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣遠東集團因違法違規被大陸依法查處，總統蔡英文指出「立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係。」、行政院長蘇貞昌則說，「大陸過去直講歡迎台商，現在說翻臉就翻臉。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）指出，遠東集團違規違法是事實，我們堅持依法治國，違法必究其次，真正傷害、破壞兩岸經貿及兩岸關係的是民進黨當局、「台獨」分裂勢力。

朱鳳蓮說，首先，台灣遠東集團旗下的某些企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面的違法違規行為事實清楚、證據確鑿，已經明確公佈。有關法部門對其進行處罰，具有充分的事實和法律依據，也嚴格按照法定程序進行。

朱鳳蓮表示，涉事企業均承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。作為當事方，遠東集團事發後緘默不語，台灣內部某些政客無視上述違法事實，刻意說三道四，難道與你們有什麼關聯?

▲▼ 遠東被罰款 。（圖／翻攝新華社、微博台灣傻事、遠東集團官網）

▲ 大陸官媒報導當天，遠東集團立刻承認，在陸經營企業有違法違規事實 。（圖／翻攝新華社）

朱鳳蓮強調，「我們堅持依法治國，有法可依、有法必依、挑法必嚴、違法必究其次，真正傷害、破壞兩岸經貿及兩岸關係的是民進黨當局、『台獨』分裂勢力。民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑蛘，升高台海地區緊張局勢，嚴重破壞兩岸關係和平發展；違背市場規律，大肆限縮兩岸經濟交流合作，為兩岸正常經貿往來設置諸多障礙；頻頻恐嚇參與兩岸交流的台灣民眾和團體，大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」，嚴重影響了兩岸同胞正常交往。

朱鳳蓮進一步反擊，這些方面可謂劣跡斑斑、令人髪指，現在他們又對遠東集團涉事企業被依法查處一事進行政治操弄，上演煽動對抗、製造敵意的老戲碼，不過是其凡事政治化、一切為謀「獨」的醜惡嘴臉、陰險用心的再次暴露罷了。

最後，朱鳳蓮重申，我們加強兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展的立場從未改變，行動從不止步。我們歡迎和支持合胞台企來大陸投資發展、交流合作的度沒有改變，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事

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