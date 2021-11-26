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小五男童遭霸凌2年「滿身瘀青」！校方竟回：偶發事件…媽心碎　

▲▼ 彰化小五男童遭霸凌2年「滿身瘀青」。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

▲彰化一名小五男童遭霸凌2年，滿身瘀青。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

記者陳羿妏／綜合報導

彰化縣某國小驚爆霸凌事件！一名單親媽媽於臉書「爆料公社二社」控訴，就讀國小五年級的兒子從小三開始就遭另外4名同學們霸凌，下巴、腿部滿是嚴重的瘀青傷痕；豈料，即便霸凌事件確實存在，校方卻聲稱「是偶發事件」，且聽聞媽媽要提告，才啟動校安通報，但又表示12歲以下不會有任何刑事責任。對此，網紅「正義哥」徐奕今（26日）一早也於臉書上直播，與媽媽通話，公開整起事件。

這名媽媽控訴，平時活潑開朗的兒子，在兩年之間卻變得不太說話，兒子總說沒事、老師也告知在校一切正常，結果今年升小五的暑假、開學前，兒子卻突然崩潰，一直拜託她不要去讀書；起初她以為兒子只是鬧脾氣，想繼續放暑假，然而，兒子卻嘗試傷害自己。經醫師心理鑑定後，兒子才緩緩道出自己從小學三年級起開始遭到霸凌的過程，且兒子原以為升上五年級「會換班導，就不會再被打」，結果卻遇見同一名班導師，心情更是崩潰，目前被鑑定出有幻聽。

媽媽提到，加害者主要有4名同學，他們不僅嘲笑兒子的體型、辱罵三字經、莫名毆打兒子身體，以腳踹踢下體，或者跳到兒子的背後毆打後腦勺、把人當馬騎，且看到兒子考高分會聲稱「是作弊得來」，甚至會偷兒子的東西，並持美工刀威脅不准回家說出來；令人意外的是，種種事件班導師都知道。至於照片是兒子去年滿身瘀青拍下的傷勢，當時老師致電向她表示，是小朋友自己跌倒，加害者則稱是玩平衡木時跌倒。

媽媽說，9月2日開學後，她致電給學務主任，對方表示會處理，結果9月6日兒子卻又告知她，上課時再度遭同一批同學打了；9月7日她親自到校了解狀況，老師也請4名當事同學到校長室，4人看起來都是一副無所謂的態度，校方主任先是出面緩頰「你們應該都不是故意的對吧」，4人才哭著說「我們錯了！」不料，一出校長室到走廊時，動手的4人竟馬上變臉笑了。

直到她告知要提告，校方這才啟動通報，但表示「他們都沒有12歲，不會有任何刑事責任」。另外，媽媽更控訴，校方召開調查會時，理論上校長、家長會長、教育局人員應到，要有9人以上在現場，結果當時僅看到主任以及外聘人員前來，且讓她無法置信的是，調查開始時，可見到現場有兩支手機，但校方卻不准她錄音，聲稱「我們這調查不具有司法效益」。媽媽進一步致電教育處人員詢問「霸凌事件調查會三人成立嗎？」對方竟回「如果你要司法的我沒辦法管，這已經在辦，你在吵什麼？」

最後媽媽提到，霸凌事件都確實有發生，但校方聲稱是偶發事件，而至今也只有其中一名加害者的家長，有致電向她道歉；她直呼「2年時間持續性的叫偶發？這兩年當中，孩子受傷都跟我說是自己跌倒的，後來ㄧ問之下才知道其實都是被推的，可以請還給我小孩一個公道嗎？我好好的把一個健康活潑的孩子送去學校，還給我的是把一個孩子搞成這樣？你們校方再對我說『媽媽你需要我們怎麼幫你』我傻眼了！這是我搞出來的問題嗎？」

對此，徐奕今上午於在直播中致電給校方，但對方僅回「不知道，我跟主任報告一下」。稍早《東森新媒體ETtoday》再次致電給案發國小，對方回應「目前仍在積極處理當中，不便回應」。至於教育處，則於截稿前尚未回應。

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