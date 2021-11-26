小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」、調查會不准錄音！校方聲明曝

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化一名國小五年級男童驚傳，從三年級開始即遭4名同學霸凌、毆打並踢踹下體，滿身瘀青，隱忍2年才向母親吐露實情。男童母親今發文控訴，導師都知情，而校方不僅聲稱霸凌事件是「偶發事件」，聽聞她要提告，才啟動校安通報，直指12歲以下不會有任何刑事責任，調查會時更未依規定派員到場參加、不允許她錄音。對此，該國小今（26日）稍早也發布聲明。

►小五男童遭霸凌2年「滿身瘀青」！校方竟回：偶發事件…媽心碎



▲彰化某國小傳出霸凌事件，校方發布聲明稿、教務主任蕭旭佐出面回應。（圖／記者唐詠絮攝）

校方聲明如下：

行政方面是在9月初開學後，學生連續請假不到校，並來電後方才知悉相關情形，知悉後立即召開相關會議討論，並進行調查，並無延誤或不處理情形。在調查人員上，依據相關法規，學校行政上為必要之調查人員，且為公平起見，特別邀請一位校外具有專業的委員協助調查，人員組成上並無不妥。

整體事件「訪談相關學生及法定代理人、二位師長，依據訪談內容交差比對」的初步調查發現，黃生（當事學生）與其他幾位同學在過去常常都玩在一起，中間參雜著同學間個別的偏差行為事件，但日常生活之觀察上，並未發現有異常情形。因整體事件有部分需要近一步釐清的情況，尚無法認定為霸凌事件，日前已將相關第一步之調查資料轉知所有關係人父母。目前整體事件已進入到第二階段之續行調查，希望能從事件時間軸、關係人、證人部分將事情釐清得更加清楚後再向家長完整說明。

對於所有孩子(行為人及被行為人)，學校在事件知悉後均立即進行相關懲戒、輔導措施，但畢竟學校為教育單位，即便孩子在行為上有所偏差，在處置上也是以教育為主軸，糾正其行為、認知為主要措施。因此被行為人之家長在認知上，難免認為學校對行為人均無處置而對學校有所不滿。

至於家長提出孩子的情緒反應部分，因在110年5月19月停課前均未曾出現，孩子上課時的狀況、情緒也都正常，直至本學期開學後才由得知其狀況，因此在諮商醫師做出明確診斷結果前，調查上尚無法認定其因果關係。輔導室也與學生諮商中心心理師對該生進行三級輔導。

而家長所提出之照片，初步了解為一年多前（109年5月發生）該生下課與同學玩遊戲時，因在校園中長木椅上奔跑不慎跌落所發生之意外事件，因時間久遠，詳細情形尚待進一步調查釐清。

學校對於學生之品德、行為均不斷提醒、要求，對於本事件之發生，學校也深感遺憾，也會進一步深自檢討、改進，避免類似事件再次發生！

▼ 彰化小五男童遭霸凌2年「滿身瘀青」。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）